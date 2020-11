Leserbrief Lesermeinungen zur Konzernverantwortungs-Initiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 29. November

Der Text fordert, dass in der Schweiz niedergelassene und im Ausland tätige Unternehmen (nicht nur Konzerne) verpflichtet werden sollen, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Menschenrechte und die Umwelt mit einer «angemessenen Sorgfalt» zu prüfen. Sie sollten geeignete Massnahmen ergreifen, um Verletzungen der international anerkannten Menschenrechte und der internationalen Umweltstandards zu verhindern, bestehende Verletzungen zu beenden und über die ergriffenen Massnahmen Rechenschaft ablegen. Diese Verpflichtungen würden «für kontrollierte Unternehmen sowie für sämtliche Geschäftsbeziehungen» gelten, und Unternehmen, die dieser Sorgfaltspflicht nicht nachkommen, würden strafrechtlich für den verursachten Schaden haftbar gemacht werden. Gemäss Text der Initiative soll die Ausführungsgesetzgebung die besondere Situation von KMU berücksichtigen, die «in geringerem Masse» Risiken verursachen. Wie die «besondere Situation» von KMU berücksichtigt wird, ist noch unbekannt. Es ist aber anzunehmen, dass Schweizer Unternehmen sich vorsichtshalber aus Ländern zurückziehen und weniger investieren, in denen die Risiken nicht vollständig unter Kontrolle sind. Die Initiative hätte somit schädliche Auswirkungen in Entwicklungsländern und wäre kontraproduktiv.

Mit den Forderungen geht die Initiative weit über die in der Europäischen Union und anderen westlichen Ländern geltende Gesetzgebung hinaus. Die Initiative verlangt, dass bestimmte Praktiken, die im Ausland in einem mangelhaften Rechtssystem stattgefunden haben und unserer Ansicht nach gegen die Menschenrechte und das Umweltrecht verstossen, vor Schweizer Gerichte gebracht werden. Schweizer Richter müssten in fremden Ländern mit ungewohnten Sprachen ermitteln und schlüssige Beweise sammeln.

Die Gerichte und Unternehmen werden dadurch mit langwierigen Prozessen konfrontiert, die nur unter grossem Aufwand durchgeführt werden können. Ein weiteres zentrales Argument ist die Umkehr der Beweislast. Die Initianten stellen Unternehmen gewissermassen unter Generalverdacht, Menschenrechte und Umweltschutz zu verletzen, solange diese nicht ihre Unschuld beweisen können. Damit drohen den Firmen erpresserische Klagen ohne Ende. Viele Schweizer Unternehmen – und nicht nur die grossen multinationalen Konzerne – hätten mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie müssten ihre Geschäftsbeziehungen im Ausland, einschliesslich ihrer Lieferanten und Subunternehmer oder sogar deren Subunternehmer, systematisch überwachen, um Praktiken aufzudecken, die nicht notwendigerweise durch die örtliche Gesetzgebung verboten sind, die aber potenziell gegen internationale Normen verstossen.

Gerne erinnere ich daran, dass das Parlament einen Gegenentwurf ausgearbeitet hat, der sicherlich bescheidener, aber auch realistischer und zielgerichteter ist. Dieser verpflichtet die grossen multinationalen Konzerne zu mehr Transparenz in ihren Aktivitäten und erlegt ihnen eine grössere Sorgfaltspflicht in Bezug auf Kinderarbeit und «Konfliktmineralien» auf (Handel mit Mineralien, die zur Finanzierung bewaffneter Gruppen in politisch instabilen Regionen verwendet werden). Er steht in Übereinstimmung mit dem, was in anderen westlichen Ländern getan wird. Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, ein Nein in die Urne zu legen.

Peter Hegglin, Ständerat CVP, Edlibach

Wenn man die verschiedenen Gegenargumente liesst, fallen einem die teilweise abenteuerlichen Argumente auf. Das Vorgehen, um eine Initiative zu bodigen, läuft immer nach dem gleichen Schema ab.

Die Initiative benennt ein wichtiges Problem, aber nur gut gemeint und nicht gut gemacht. Ein Versuch, durch überzeichnete und dramatische Argumente die Realität zu überzeichnen und Angst zu schüren. Durch Influencer – bekannte Politiker und auch der Bundesrat – werden Behauptungen aufgestellt, die von ihnen geglaubt werden. Es sind haarsträubende Behauptungen wie diese: Betroffen seien 80000 KMU oder 99 Prozent der Schweizer Unternehmen würden zu «Halunken» abgestempelt, der wirtschaftliche Schaden sei gewaltig, Abwanderung von Konzernen sei wahrscheinlich.

Die Kirche wird sogar von der CVP als unzuständig bezeichnet. Damit geht es nur um ihre Kernforderung wie Menschenwürde, Menschenrechte und Umweltschutz. Die Schweiz ist das einzige Land mit so einer wirtschaftlichen Initiative (Frankreich seit 2017, Niederlande und Grossbritannien seit 2015 in Teilbereichen, Deutschland und EU praktisch gleiche Regelung ab 2021).

Die Forderung nach Umkehr der Beweislast ist falsch, da Sorgfaltspflicht und Haftung für Missachtung bei den Schweizer Unternehmen liegt, selbstverständlich auch bei den Geschäftsherren. Ein Beispiel: Bei der Initiative zur Abschaffung der Pauschalsteuer im Kanton Zürich prophezeiten die Gegner eine Abwanderung von Firmen. Tatsächlich verliessen einige Firmen den Kanton. Durch die Erhöhung der Steuer für die anderen wurden mehr Steuern ein­genommen als vorher. Es braucht die KVI, um grosse Konzerne zu Änderungen ihrer Geschäftsmodelle zu zwingen.

Karlheinz Schwendtmann, Root