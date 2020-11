Leserbrief Lesermeinungen zur Konzernverantwortungsinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 29. November

Die Behauptung, die Konzernverantwortungsinitiative (KVI) sähe bei einer Haftungsklage Beweiserleichterungen zu Gunsten des klagenden Geschädigten und zu Lasten des beklagten Schweizer Konzerns vor, ist falsch. Vielmehr gilt – wie bei jedem gewöhnlichen Zivilprozess – die volle Beweislast des Klägers: Er muss nachweisen, dass sein Schaden aufgrund der Verletzung fundamentaler Menschenrechte oder Umweltvorschriften durch ein ausländisches Unternehmen verursacht wurde, über welches effektiv ein Schweizer Konzern die Kontrolle ausübt. Für blosse Zulieferer und andere Geschäftspartner haftet der Konzern also nicht. Selbst wenn dem Kläger der Beweis gelingt, kann sich der Schweizer Konzern sogar noch von der Haftung befreien, wenn er nachweist, dass er eine angemessene menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltsprüfung hinsichtlich des von ihm kontrollierten ausländischen Unternehmens durchgeführt hat. Damit entspricht die Konzernhaftung unserer altbewährten Geschäftsherrenhaftung (OR 55), ist also nichts Exotisches. Bisher konnte ein Geschädigter lediglich das ausländische Tochterunternehmen vor Ort belangen – aufgrund der dortigen, maroden Justiz meist erfolglos. Dies führte zum stossenden Ergebnis, dass am Ende niemand für den entstandenen Schaden einstehen musste. Geschäfte machen auf Kosten der Ärmsten? Das darf nicht sein! Darum sage ich überzeugt Ja zur Konzernverantwortungsinitiative.

Alexia Renner, Hünenberg

Zwar ist das Erstellen einer Sorgfaltsprüfung nicht sehr schön. Es benötigt einen entsprechenden Aufwand. Erst durch eine solche kann ein Unternehmen erkennen und feststellen, wie es in seinen Betrieben und seinen Geschäftspraktiken um die international anerkannten Menschenrechtsstandards und international anerkannten Umweltstandards steht. Das gibt einem Unternehmen Gelegenheit, die notwendigen Massnahmen zur Korrektur einzuleiten. In einem international stärker vernetzten, wirtschaftlichen Umfeld dürfen Schweizer Unternehmen, welche die einschlägigen Standards einhalten, dasselbe auch von ihren Mitbewerbern und Mitakteuren erwarten. Nur Gleiches für Gleiches ist fair. Kein Unternehmen in der Schweiz muss bei einer Annahme der Konzernverantwortungsinitiative die Schweiz verlassen. Sie müssen einfach die einschlägigen Standards der Menschenrechte und des Umweltschutzes verbessern und einhalten. Sollte ein Unternehmen bei einer Annahme der Initiative trotzdem die Schweiz verlassen wollen, weiss es unser attraktives wirtschaftliches Umfeld und unsere politische Stabilität nicht genug zu schätzen. Wir alle schätzen sauberes Trinkwasser und saubere Luft, auch die Mitarbeiter der angeprangerten Konzerne trinken bestimmt gerne sauberes Wasser. Warum dürfen die Menschen in ihren Abbaugebieten nicht dasselbe erhalten?

Patrick Röösli, Kantonsrat CVP, Zug

Die Gegner der Konzernverantwortungsinitiative erwähnen gerne die sogenannte Beweislastumkehr. Nach ihren Worten würde die Konzernverantwortungsinitiative zu einer Beweislastumkehr führen, wodurch nicht mehr die Kläger beweisen müssen, dass ein Schaden entstanden ist. Dies sei ein tiefgreifender Wandel unseres heutigen Rechtssystems. So dramatisch dies auch klingt, führt die Konzernverantwortungsinitiative nicht zu einem grundlegenden Wandel unseres Rechtssystems.

Die Beweislast liegt weiterhin bei der geschädigten Person. Die geschädigte Person muss beweisen, dass sie einen Schaden erlitten hat, dass dieser widerrechtlich entstanden ist und dass der angeklagte Konzern dafür verantwortlich ist. Es muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen, bevor es zu einer Klage kommen kann. Vereinfacht formuliert, der Schaden muss durch die Handlungen der Konzerne verursacht worden sein. Somit gibt es keine grundlegende Änderung unseres Rechtssystems. Die Angst einer Beweislastumkehr ist irreführend und unbegründet. Die Konzernverantwortungsinitiative wird dafür sorgen, dass Konzerne, welche Menschenrechte und Umweltstandards absichtlich missachten, auch dafür geradestehen müssen. Deshalb stimme ich am 29. November Ja zur Konzernverantwortungsinitiative.

Jana Kürzi, Zug

Man muss sich fragen, welches Bild die Befürworter der Unternehmensverantwortungsinitiative vom Rest der Welt haben. Letztlich wollen sie nämlich, dass die Schweiz anderen Ländern ihre Rechtsgrundsätze aufzwingt. Damit gibt die radikale Initiative allen betroffenen Ländern zu verstehen, dass deren Gerichte nichts taugen. Statt auf Partnerschaft und Vertrauen setzt die Vorlage auf Misstrauen und Bürokratie. Zudem will sie eine «Amerikanisierung» unseres Rechts. Bei einem Ja werden Schweizer Firmen nicht nur erpressbar – sie müssen auch stets mit Klagen rechnen. Damit kreieren wir genau das System, das wir an den Amerikanern immer kritisieren. Für mich ist klar: Die einzelnen Staaten sind selber für ihre Territorien verantwortlich.

Peter Frigo, Steinhausen