Leserbrief Lesermeinungen zur Konzernverantwortungsinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 29. November

Hinter dieser Initiative darf man, ohne sich zu irren, eine UNO-Agenda vermuten. In unseren Parlamenten sitzen anstatt Volksvertreter UNO- Vertreter. Ein gutes Beispiel, wie die UNO die Souveränität ihrer Staaten systematisch unterwandert. Schliesslich beklagt sie sich, dass sie «noch zu wenig Möglichkeiten» habe, direkt in die Gesetzgebung der Mitglieder einzugreifen. Das ist «unbefriedigend» für eine zukünftige Weltregierung.

Und sie erreicht ihren Zweck gleich doppelt: Den Regierungen der Entwicklungsländer wird die Unfähigkeit bescheinigt, ihre Länder souverän zu regieren und das Gesetz durchzusetzen. Das heisst es nämlich. Von der Verantwortungslosigkeit der Eltern der zynisch abgebildeten Symbolkinder reden wir gar nicht. Und den Industrienationen respektive deren Unternehmen wird verallgemeinernd eine prinzipienlose Gaunermentalität unterstellt. Speziell den reicheren Staaten – sonst wären sie ja nicht reich! Das versteht sich ja von selber ... Auch deren Souveränität hat also einen Makel, den die UNO-Aktivisten korrigieren zu müssen glauben. Das Mittel ist die «Zivilgesellschaft», bestehend aus sog. NGO, die die (vorwiegend linken) UNO-Ziele in die Nationalstaaten tragen und dafür sorgen, dass sie auf die Abstimmungsagenda kommen. Genau so geht es mit den NAP (Nationale Aktionspläne). Dann muss man nur noch die Bürger von ihrer verwerflichen Ignoranz überzeugen, damit man die Abstimmung gewinnt. So geht’s nicht – Nein zu dieser Initiative.

Meindrad Odermatt, Zug

Die Mehrheit der Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer wirtschaftet verantwortungsvoll. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Hunderte von ihnen setzen sich momentan im Wirtschaftskomitee der verantwortungsvollen Unternehmen für die Konzernverantwortungsinitiative ein: Unternehmer und Unternehmerinnen, die für Hunderte von Arbeitsplätzen verantwortlich sind. Also genau so wahre Wirtschaftskapitäne.

Ihnen ein fahrlässiges Handeln zu unterstellen, weil sie sich für eine gute Sache stark machen, empfinde ich als starken Tobak. Sie sogar als dümmliche Bernhardinerhunde darzustellen, welche sich selber ständig in den Schwanz beissen, ist für mich empörend, ja arrogant. Denn sie gehören zum Rückgrat der Schweizer Wirtschaft.

Für die wenigen Unbelehrbaren, welche den kurzfristigen Gewinn höher gewichten als die Mindeststandards von Menschenrechten und Umweltschutz, braucht es verbindliche Regeln. Einzelne Konzerne mit Sitz in der Schweiz machen immer wieder negative Schlagzeilen. Sie schaden dem Renommee der Schweizer Wirtschaft. Gleichzeitig füttern sie dadurch latent die Globalisierungsskepsis in unserer Bevölkerung, ja treiben einen Keil zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Eine Hochglanzbroschüre, welche der viel gerühmte Gegenvorschlag eigentlich ist, reicht dazu einfach nicht. Da die Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer verantwortungsvoll wirtschaften, wie auch die Gegner dies uns ja täglich gebetsmühlenartig kundtun, unterstützen so viele Unternehmerinnen und Unternehmer die Konzernverantwortungsinitiative.

Unsere Konzerne sind so erfolgreich, weil sie ihre wirtschaftlichen Freiheiten und die Chancen der Globalisierung zu nutzen wissen. Doch zur Freiheit, global zu wirtschaften, gehört auch die Verantwortung für den Schutz von Mensch und Umwelt. Deshalb sag ich Ja zu mehr Swissness in der globalisierten Welt.

Christine Blättler-Müller, Gemeinderätin CVP, Cham

Ich finde es essenziell, dass Unternehmen im In- und Ausland ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt wahrnehmen. Und natürlich bin ich dafür, dass Firmen, die sich nicht an die Regeln halten, sanktioniert werden. Das geschieht zum Glück heute schon. Trotzdem sage ich klar Nein zur Initiative.

Einerseits bin ich der Meinung, dass die Vorlage mit ihren beispiellosen Haftungsmechanismen eindeutig zu weit geht. Mit ihren extremen Forderungen schiesst die Initiative übers Ziel hinaus – und schadet damit nicht nur der Schweizer Wirtschaft, sondern auf lange Sicht auch den Menschen in den Entwicklungsländern. Auf der anderen Seite erhalten wir bei einem Nein eine Kompromisslösung, welche die gewünschten Verbindlichkeiten für Unternehmen mitbringt – die jedoch ohne die hochriskanten Elemente der Initiative auskommt. Möglich macht’s der Gegenvorschlag von Bund und Parlament. Dieser kombiniert die fortschrittlichsten europäischen Regulierungen und sorgt dafür, dass bisher freiwillige Massnahmen – zum Beispiel spezifische Transparenz- oder Kontrollpflichten – gesetzlich verankert werden. Der Gegenvorschlag ist griffig und im Gegensatz zur schwammig formulierten Initiative sofort umsetzbar. Alles, was es dafür braucht, ist ein Nein am 29. November.

Carina Brüngger, Präsidentin FDP Kanton Zug, Steinhausen

Am 29. November können wir mit unserer Zustimmung zur Konzernverantwortungsinitiative die aus den Fugen geratene Welt ein kleines bisschen besser machen. Die grössten bürgerlichen Parteien sowie Wirtschaftsvertreter bekämpfen diese Volksinitiative mit grossem Engagement und beträchtlichen finanziellen Mitteln. Als Hauptargumente werden negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Industrie sowie ein möglicher Verlust von Arbeitsplätzen hervorgehoben. Wie immer bei solchen Themen wird versucht, mit der Gefährdung unseres Wohlstands der Bevölkerung Angst zu machen.

Die momentane klare Zustimmung in der Bevölkerung sowie die Unterstützung durch namhafte verantwortungsvolle bürgerliche Politikerinnen und Politiker verdeutlichen, dass die Verantwortung für die Einhaltung von internationalen Menschenrechten und Umweltstandards immer mehr überwiegt. Viele sind bereit, für mehr Gerechtigkeit etwas vom Wohlstand abzugeben. CVP-Präsident Pfister hielt an einer Medienkonferenz des bürgerlichen Gegnerkomitees fest, dass Christen sowohl für als auch gegen die Konzernverantwortungsinitiative sein können. Wenn Kleinbauernfamilien jedoch von ihrem Land vertrieben und ganze Landstriche zerstört werden und Trinkwasser verschmutzt wird, dürfen wir nicht wählen zwischen dafür oder dagegen. Wenn Grosskonzerne nicht verhindern können, dass Kinder für gesundheitsschädigende Arbeiten ausgenutzt werden, dürfen wir nicht wählen zwischen dafür oder dagegen. Wenn der grösste Schweizer Nahrungsmittelkonzern durch die Sicherung von Wasserrechten die Lebensgrundlagen von Mitmenschen bedrohen und sogar das Recht auf Wasser als kein Menschenrecht betrachtet, dürfen wir nicht wählen zwischen dafür und dagegen.

Deshalb ein überzeugtes Ja zur Initiative.

Josef Kaufmann, Rotkreuz

Die Konzernverantwortungsinitiative fordert etwas derart Selbstverständliches, da kommt man als Gegnerschaft schnell in argumentative Nöte. Die Initiative ist darüber hinaus nicht nur «gut gemeint», sondern eben auch gut durchdacht. Das ist natürlich kein Zufall: Die Initiative wurde von 130 (!) Organisationen lanciert, welche sich tagtäglich mit der Thematik auseinandersetzen. Die treibenden Kräfte der Initiative dokumentieren die Skandale gewisser Grosskonzerne und ihre verheerenden Folgen seit Jahrzehnten.

Blöd ist auch, dass die hiesige Wirtschaft – sonst argumentatives Allheilmittel gegen jeden progressiven Wind – durch die Initiative nicht benachteiligt wird, im Gegenteil! Da hilft nur noch Ablenkung, Verdrehung, Moralisierung. Plötzlich sind die KMU, um die es bis auf wenige Ausnahmen nun wirklich nicht geht, das heisse Eisen in der Diskussion. Da frage ich mich: Wieso wehren sich eigentlich nicht mehr KMU dagegen, für die Interessen der grossen Konzerne missbraucht zu werden? Selbst der Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler hat die Behauptungen über «massenhaft betroffene KMU» zuletzt als «Unsinn» kritisiert.

Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Eine Zukunft, in der Konzerne für ihre Umweltverbrechen und Menschenrechtsverletzungen geradestehen müssen, kommt so oder so, ob das die grossen Player nun wollen oder nicht. In mehreren Ländern wird an entsprechenden Gesetzen gearbeitet. Die Frage ist: Wartet die Schweiz wie in der Posse um das Bankgeheimnis erneut, bis es nicht mehr anders geht? Oder geht sie für einmal mit gutem Beispiel voran und zeigt, wofür Swissness eben auch stehen könnte: die Etablierung eines neuen – und längst überfälligen – internationalen Standards? Entscheiden wir uns für den zweiten Weg und stimmen Ja zur Konzernverantwortung.

Jonas Mehr, Zug

Ich führe ein Treuhandunternehmen und begleite viele KMU aus allen Branchen mit zahlreichen internationalen Verbindungen. Aus diesem Grund kann ich zur Initiative einige Erkenntnisse direkt aus der Wirtschaft teilen. Dazu gehört das Wissen darüber, dass sich die allermeisten Schweizer Unternehmer auf den Märkten verantwortlich verhalten. Mehr als das: Ein grosser Teil der Unternehmen geht bezüglich internationaler Mindeststandards deutlich weiter als von der Initiative gefordert. Und dies bereits jetzt ohne Druck durch Regelwerke.

Es verwundert deshalb nicht, dass Schweizer Arbeitgeber im Ausland meist beliebt und hoch angesehen sind. Bringt man das mit zwielichtigen Praktiken hin? Natürlich nicht. Der Ruf unserer Unternehmen ist nicht zuletzt deshalb so gut, weil sie im Umgang mit ihren internationalen Partnern korrekt, respektvoll und auf Augenhöhe agieren.

Ich habe grosse Mühe damit, dass im Rahmen der Initiative nun alle Schweizer Unternehmen als potenzielle Verbrecher dargestellt werden. Doch damit nicht genug: Während die meisten Grossbetriebe die Folgen der Initiative vermutlich einigermassen locker wegstecken könnten, würden die extremen Bestimmungen unsere KMU praktisch mit Bürokratie ersticken. Und das ausgerechnet in unsicheren Zeiten wie diesen. Das kann es nun wirklich nicht sein! Deshalb sage ich mit Nachdruck Nein zu dieser Initiative.

Cédric Schmid, Präsident FDP Stadt Zug, Zug