Leserbriefe Lesermeinungen zur Revision des CO2-Gesetzes Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni

Die Begründung, dass Firmen abziehen könnten, weil sie eine Abgabe auf Flüge zahlen müssen, kann nicht ernst gemeint sein. Jede Firma wird es sich heute doppelt und dreifach überlegen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie in den letzten Jahren x-fach um die Welt fliegen zu lassen, hoffentlich nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus Klimagründen. Natürlich sind persönliche Kontakte noch immer wichtig – auch im Geschäftsleben – doch vieles lässt sich auch in Online-Sitzungen und -Konferenzen abhalten.

Ich würde sagen, diese Firmen sollten sich unbedingt für das CO2-Gesetz einsetzen und ihren Beitrag zu einer gesünderen Umwelt beitragen – für ihre Mitarbeitenden und deren Familien. Sind sie nicht die wichtigste Ressource, die sie haben? Zudem wurde das Fliegen gemessen an den Kosten, das es für Umwelt bedeutet, in den letzten Jahren einfach viel zu billig. Die Geiz-macht-Geil-Mentalität muss endlich aufhören. Das gilt übrigens auch für den Strassenverkehr. Muss wirklich jede/r ein Auto haben? Ist das denn wirklich noch die einzige Freiheit, die wir haben? Die Stadt Zug wird heute beispielsweise von Montag bis Sonntag durch den Autoverkehr verstopft. Man fährt alleine oder zu zweit am Sonntag zum Schlendern an die Zuger Seepromenade. Und beklagt sich wo möglich über den Stau und die schlechte Luft, den sie/er selber verursacht. Wann ist denn genug? Auch dafür haben weder die Stadt Zug, der Kanton Zug, noch die an der Macht sitzenden Parteien konkrete Lösungen parat oder wollen sie nicht umsetzen. Das CO2-Gesetz ist deshalb ein Stoss in die richtige Richtung. Jede Partei sollte sich zum Wohle ihrer Wählerinnen und Wähler dafür aussprechen. Auch sie sind die deren wichtigste Ressource. Oder?

Jolanda Heller, Zug

Das Ziel dieser Vorlage lautet: Bis ins Jahr 2030 soll der CO2-Ausstoss in der Schweiz im Vergleich zu 1990 um 37,5 Prozent gesenkt werden. Dass die Umsetzung dieser Vorgabe unsere Lebenshaltungskosten in die Höhe treibt, ist allen klar. Die Frage ist nur, wie massiv das Ganze am Ende zu Buche schlägt? Bundesrätin Simonetta Sommaruga weiss bereits heute, welche Mehrkosten auf uns zukommen werden. Sie behauptet nämlich, dass eine vierköpfige Familie bis Ende der 2020er-Jahre mit durchschnittlich 100 Franken zusätzlich belastet wird. Das ist meines Erachtens eine gewagte Aussage. Das Nennen konkreter Zahlen im wirtschaftlichen Umfeld, und dies bezogen auf einen mittelfristigen Rahmen, erachte ich als unseriös. Wir erinnern uns an die Zeit, als es darum ging, dem Volk die Vorzüge der Personenfreizügigkeit mit der EU schmackhaft zu machen. Die Landesregierung behauptete damals, es käme in unserem Land netto maximal zu einem Anstieg von 10000 Personen pro Jahr. Im Nachhinein wissen wir, diese Voraussage war grundfalsch und um ein Vielfaches untertrieben.

Das Gleiche befürchte ich in Bezug auf das CO2-Gesetz. Der Umbau dürfte wesentlich teurer werden, als die Befürworter der Vorlage heute prophezeien. Deshalb lehne ich das CO2-Gesetz ab. Kommt hinzu, dass die Schweiz die Klimaerwärmung im messbaren Bereich nicht beeinflussen kann, auch wenn wir ab morgen kein Gramm CO2 mehr ausstossen würden. Die einzige Möglichkeit unseres Landes im Kampf gegen die Erderwärmung sind technische Innovationen. Innovationen, die wir exportieren können und jenen Ländern Unterstützung bieten, welche für den klimarelevanten Teil des CO2-Ausstosses verantwortlich sind.

Adrian Risi, Kantonsrat SVP und Unternehmer, Zug

Ich empfehle, das CO2-Gesetz aus folgenden Gründen abzulehnen: 1. Die Schweiz ist bei der CO2-Bilanz und CO2-freien Strom- und Energieproduktion im weltweiten Vergleich bereits heute vorbildlich unterwegs, auch ohne CO2-Gesetz. Solange die grössten CO2-Sünder China, USA, Russland, Brasilien etc. ihren CO2-Ausstoss nicht markant senken, bringt ein teurer Alleingang der kleinen Schweiz wenig bis nichts. Der CO2-Ausstoss wird bei uns auch ohne neues Gesetz kontinuierlich weiter sinken: Der Anteil an Elektro- und Hybridfahrzeuge steigt beständig. In Neubauten werden praktisch keine Öl- und kaum noch Gasheizungen eingesetzt. Die Heiz- und Motorentechnologie wird dank innovativer Gewerbe- und Industrieunternehmen immer effizienter.

2. Mit dem neuen Gesetz soll Benzin und Diesel neu um bis zu 12 Rappen pro Liter verteuert und die heutige CO2-Abgabe auf Heizöl und Gas mehr als verdoppelt werden. Flugreisen ab Schweizer Flughäfen müssen neu mit einer Abgabe von 30 bis 120 Franken pro Flugticket und Person belastet werden. All diese finanziellen Zusatzbelastungen für Bevölkerung, Wirtschaft und Gewerbe werden aber auf das Klima keinen spürbaren Einfluss haben und sind deshalb praktisch nutzlos, weil unser Land nur 0,1 Prozent, das heisst ein Tausendstel, zur globalen CO2-Belastung beiträgt.

3. Die durch das Gesetz resultierenden, finanziellen Mehrbelastungen für den Grossteil der Mieterschaft und die Bevölkerung, die auf das Auto angewiesen ist, sind beträchtlich und ungerecht.

4. Die bei einer Annahme des CO2-Gesetzes zunehmenden Stromimporte aus deutschen Kohlekraftwerken werden die Klimabilanz der Schweiz verschlechtern, statt weiter zu verbessern. Zudem schaden die Flugticketabgaben den Schweizer Flughäfen und der Swiss. Die Konsequenz: Nach der Coronakrise werden hier weiter Tausende Arbeitsplätze verloren gehen. Schliesslich wird das Gesetz zu noch mehr einseitigen Subventionen an bestimmte Unternehmen und Technologien führen sowie zu einer gewaltigen Geldumverteilungsbürokratie.

5. Wir brauchen kein neues Gesetz, welches nutzlose Abgaben, mehr Verbote, Bevormundungen und unnötige Subventionen bringt. Gefragt sind mehr Freiheiten und mehr unternehmerische Innovationen! Deshalb Nein zum CO2-Gesetz.

Bruno Pezzatti, alt Nationalrat FDP, Edlibach

Die tatsächlichen Mehrkosten für Heizung mit dem neuen CO2-Gesetz werden leider immer unter dem Deckel gehalten. Sie brauchen für ihre Heizung pro Jahr 3000 Liter Heizöl, das entspricht 7950 Kilogramm CO2, und werden somit Mehrkosten von 976Franken berappen müssen. Das sind pro Tonne CO2 zusätzlich 114 Franken plus Mehrwertsteuer.

Für die Mieter dürfte das etwa 300 Franken pro Jahr ausmachen also monatlich 25Franken höhere Nebenkosten. Die Erhöhung der Benzinpreise und Flugpreise kommt da noch oben drauf. Mit der angesagten, minimalen Rückvergütung über die Krankenkasse will man nur die ins unendlich steigenden Krankenkassenprämien vertuschen. Also die einzige richtige Folgerung ist doch: Nein zur sozialistischen Umverteilungsstrategie, genannt CO2-Gesetz.

Rudolf Balsiger, Oberwil