Leserbriefe Lesermeinungen zur Transplantationsinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 15. Mai

Am 15. Mai stimmen wir über die Änderung des Transplantationsgesetzes ab. Das Prinzip, einen fehlenden Widerspruch als Zustimmung zu deuten, weckt in mir ungute Gefühle. So soll nun nicht mehr eine Einwilligung erforderlich sein, um einem Sterbenden Organe zu entnehmen, sondern diese wird vorausgesetzt, wenn nicht ausdrücklich widersprochen wurde.

Man stelle sich vor; per Gesetz will man definieren, dass mein allfälliges Schweigen, was mein Recht ist, aus welchen Gründen auch immer, «Ja» heisst! Und dies nur, um vielleicht mehr Organe zur Verfügung zu haben. Die Forderung nach einer Entscheidung darüber, ob Organe entnommen werden dürfen, ist unethisch, da kein Mensch die Folgen dieser Entscheidung vor allem auch auf geistiger Ebene übersehen kann. Eine solche Entscheidung gar für einen sterbenden Angehörigen zu treffen, überfordert einen jeden fühlenden Menschen.

Es stellen sich zu viele bedeutsame Fragen. Werden die Organe einem «Sterbenden» oder einem «Verstorbenen» entnommen? Die Unterscheidung ist wichtig, denn es können nur lebende Organe verpflanzt werden, die einem noch lebenden Organismus entnommen wurden. Ein hirntoter Mensch lebt, er stirbt auf dem Operationstisch bei der Organentnahme. Ist es angebracht, in den Sterbeprozess eines Menschen einzugreifen, da sich dieser gerade in einem Übergangsstadium befindet? Muss der Sterbende auf einen ruhigen, würdevollen Tod verzichten? Es könnte ein massiver Eingriff in die seelisch-geistige Entwicklung eines Menschen sein, dessen Seele nach dem Sterben weiterlebt. Könnte der Systemwechsel ausarten und der Sterbende zu einem «Ersatzteillager» verkommen? Sind es wirtschaftlich interessierte Kreise, die an die moralische Pflicht appellieren, nach dem Tod seinen Körper oder Teile davon anderen Menschen zu spenden?

Die ganze Thematik fordert uns in Bezug auf unsere moralischen und ethischen Grundsätze. Moral und Ethik sind von Menschen geschaffene Werte, die eine Richtlinie für das gemeinschaftliche Zusammenleben geben. Doch nur zu schnell irren Menschen und schaffen Gesetze (zum Beispiel Fristenlösung), die nicht dem göttlichen Willen entsprechen. Sind wir aber angeschlossen an die ewig gültigen, göttlichen Gesetze, brauchen wir keine von Menschen erdachten Regeln.

Lassen wir uns nicht von der wissenschaftlichen Medizin unter Druck setzen, die leider allzu oft leichtfertig schwerwiegende Konsequenzen ihres Tuns ausser Acht lässt. Ich möchte mich nicht unter Zwang in ein Register eintragen lassen müssen, nur weil andere mit ihren mir nicht entsprechenden Interessen es so wollen. Franziska Sprecher, Rechtsprofessorin der Uni Bern, erklärt in der «Zuger Zeitung» vom 1. April treffend: «Ein Eingriff in die körperliche Integrität darf nur bei eindeutiger Zustimmung erfolgen. Dieser Grundsatz des ‹Informed Consent› (Einwilligung nach erfolgter Aufklärung) ist eine grosse Errungenschaft. Ihn einfach umzudrehen und Eingriffe in die Grundrechte bei fehlendem Widerspruch zu erlauben, scheint mir sehr heikel.»

Zu heikel, es lohnt sich nicht, diese Errungenschaft bedenkenlos herzugeben, denn bei einem Nein zur Gesetzesänderung ändert sich für die freiwilligen Organspender ja nichts, aber der ganzen Gesellschaft bleibt der für die Zukunft noch wertvollere Grundsatz des «Informed Consent» erhalten.

Urs Meier, Baar

Nach der Änderung des Transplantationsgesetzes soll ein jeder zu Lebzeiten schriftlich/amtlich festlegen, ob er seinen Körper für Organspenden freigibt. Falls er das nicht tut, ist er automatisch ein Organspender. Geeignete und gesunde Organe müssen am noch lebenden Körper entnommen und zeitnah transplantiert werden. Über 50 Prozent betreffen Nierentransplantationen. Gerade da gibt es immer mehr Alternativen (Verwandtschaft/Xenotransplantation).

«Begehrte» Organspender sind junge Unfallopfer, nicht chronisch kranke Menschen. Gerade da muss alles schnell gehen. Zeit spielt hier die entscheidende Rolle. Ob Verwandte et cetera noch befragt werden können, ist zu bezweifeln. Trägt der Verunfallte keine Legitimation bei sich, der ihn als (Nicht-)Spender ausweist, Verwandte nicht erreichbar, was dann? Daher müssen wir in einem Register/Gesundheitspass et cetera registriert sein, damit die Spitäler und Transplantationszentren immer auf uns Zugriff haben. Dies soll dann alles in einer Verordnung geregelt werden, auf die wir keinen Einfluss mehr haben.

Wie soll das weitergehen? Immer mehr wird unser Gesundheitssystem zu einer Gesundheitsindustrie mit Spezialisten für jedes Organ und Ökonomen für jede Klinik. Die Kosten sind kaum absehbar, aber dafür aufkommen müssen wir gemeinsam, die einen weniger, die anderen mehr. Seltsam: Obwohl die Kosten für Coronatests und Corona-Impfung über die allgemeine Rechnung in mehrstelliger Milliardenhöhe beglichen werden, steigen nun die Krankenversicherungsprämien auf das nächste Jahr markant. Infolge der Kollateralschäden durch die Impfung? Die quersubventionierten Prämienverbilligungen sind da nicht einmal eingerechnet.

Die Änderung des Transplantationsgesetzes wird eine Mengenausweitung der medizinischen Versorgung nach sich ziehen, gesünder werden wir dabei nicht. Ich will diese Verpolitisierung der Gesundheit nicht und sage daher Nein zur Änderung des Transplantationsgesetzes.

Philipp Dossenbach, Baar