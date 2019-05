Leserbrief Lesermeinungen zur Übernahme des EU-Waffenrechts Zur eidgenössischen Abstimmung vom 19. Mai zur Umsetzung einer Änderung der EU-Waffenrichtlinie

Zwei Behauptungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die vermeintlichen Argumente der Befürworter der EU-Waffenrichtlinie: Niemand wird entwaffnet und bei einem allfälligen Ja fliegt die Schweiz aus dem Schengen-Raum. Beides ist falsch. Erstens findet sich nirgends auch nur mit einem Wort eine so genannte Guillotine-Klausel. Es gibt keinen automatischen Rauswurf. Man schürt wider besseren Wissens Existenzängste. Die EU hat kein Interesse, ihren – gemessen am Handelsvolumen – drittwichtigsten Handelspartner zu verlieren. Zudem: Kein einziger Schengen-Staat erfüllt zu 100 Prozent alle Bestimmungen. Zweitens: Sturmgewehre, wie sie von Zehntausenden Schützinnen und Schützen im Schiesssport verwendet werden, fallen neu unter die Kategorie A (verbotene Waffen), deren Besitz eine Ausnahmebewilligung bedarf. Eine Ausnahmebewilligung erhält aber nur, wer nachweisen kann, dass er regelmässig schiesst.

Das bedeutet: Schützinnen und Schützen, Waffenbesitzer und Sammler haben neu einen Bedürfnisnachweis zu erbringen und sind einer Vereinspflicht unterworfen, was gegen die verfassungsmässige Vereinsfreiheit verstösst. Wer dem nicht nachkommt, wird entwaffnet. Das freiheitliche Grundrecht auf Eigentum und Besitz einer Sache, in diesem Fall Waffen, mutiert in absurder Weise zu einer Duldung durch den Staat. Auf Zeit und mit Auflagen, denn was Verbotenes betrifft, gibt es grundsätzlich kein Recht auf Besitz. Mit den heute gültigen Gesetzen, der Registrierung der Waffen und dem notwendigen Waffenerwerbsschein bei einem Waffenkauf sind wir bereits genügend abgesichert. Die EU-Waffenrichtlinie bringt nur mehr administrativen Aufwand und damit immense Mehrkosten. Wer glaubt, mit der neuen EU-Waffenrichtlinie können Terroranschläge und dergleichen verhindert werden, irrt sich gewaltig. Terroristen kommen auch mit dem neuen Gesetz zu Waffen, sogar ohne Waffenerwerbsschein! Die verschärften EU-Waffenrichtlinien verbessern die Sicherheit nicht. Darum lege ich am 19. Mai ein Nein in die Urne.

Ralph Ryser, Kantonsrat SVP, Unterägeri

Der Tourismus gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren unserer Region. Davon profitieren Hotel- und Gastrobetriebe, ÖV-Anbieter, Kulturinstitutionen – und viele weitere Branchen. Nebst den Besuchern aus der Schweiz und dem nahen Ausland erfreuen sich auch immer mehr Gäste aus China, Indien oder anderen fernen Ländern über die Schönheit der Zentralschweiz. Am 19. Mai können wir dafür sorgen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Was auf den ersten Blick überraschen mag, leuchtet bei genauerer Betrachtung ein: Die Abstimmung über die Teilrevision des Waffenrechts ist für den Tourismus von entscheidender Bedeutung. Sollte das Volk die Gesetzesanpassung ablehnen, müsste die Schweiz kurz darauf aus dem Schengen-Abkommen austreten. Dies hätte zur Folge, dass Touristen aus sogenannten Drittstaaten künftig ein separates Visum bräuchten, um in die Schweiz zu reisen. Es ist offensichtlich, was dann passiert: Statt nach Luzern, Zug oder Interlaken, würden viele Gäste die Schweiz links liegen lassen und auf ihrer Europa-Tour unseren Nachbarn den Vorzug geben. Die dadurch entstehenden Umsatzeinbussen für die Reisebranche wären massiv. Mit einem Ja am 19. Mai können wir dieses Szenario verhindern – und ein starkes Zeichen für den Tourismus setzen.

Heini Schmid, Präsident Zug Tourismus, Kantonsrat CVP, Baar

Dass die politische Linke jegliche Verschärfungen der Waffengesetzgebung befürwortet, ist nicht neu. Der verbissene Kampf der Linken gegen den Privatwaffenbesitz ist aber weniger einer gegen Verbrechen oder Suizide als einer gegen Werte. So erblicken SP und Grüne im privaten Waffenbesitz seit jeher konservative Rückwärtsgewandtheit. Sie meinen, über die Entwaffnung der Privathaushalte dem «Bünzli», dem «Buurezmorge-Gast» eins auswischen zu können. Sie liegen aber falsch. Denn wer mit illegal beschafften Waffen verübte Terroranschläge auf Zeitungsredaktionen, Synagogen und Konzerthallen zum Anlass nimmt, gesetzestreue Bürger wie unsere Sportschützen zu schikanieren, trifft nicht die SVP oder andere konservative Kreise, sondern die offene, pluralistische Gesellschaft. Und zwar mitten ins Herz. Bei einer Annahme der EU-Waffenrichtlinie würde nämlich das Vertrauen, das der Staat seinen Bürgern in diesem Bereich über Jahrhunderte entgegengebracht hat, zerstört. Die Schützen würden mit einem flächendeckenden staatlichen Misstrauen belegt. Eine solche Misstrauenskultur lehne ich ab. Deshalb sage ich Nein zur EU-Waffenrichtlinie am 19. Mai.

Michael Riboni, Kantonsrat SVP, Baar

Das Recht auf eine Waffe würde durch das neue Gesetz massiv eingeschränkt, so der Vorwurf der Nein-Seite des neuen Waffengesetzes. Dabei wird bewusst ausgeklammert, dass es heute auch Bedingungen gibt, wenn jemand eine halbautomatische Waffe kaufen will (zum Beispiel muss man 18 Jahre alt sein, kein Risikoprofil haben). Niemand in der Schweiz wird entwaffnet. Das Waffengesetz führt zu keinen Änderungen für Soldatinnen und Soldaten, Schützinnen und Schützen oder Jägerinnen und Jäger. Auch beinhaltet das Waffengesetz keine medizinischen oder psychologischen Tests sowie kein zentrales Waffenregister. Mit dem Gesetz wird aber erreicht, dass nur noch die Menschen, die mit einer Waffe umgehen können, auch eine erhalten und so Schusswaffenmissbräuche verhindert werden können. Dies sollte im Interesse aller Menschen in der Schweiz sein. Deshalb Ja am 19. Mai.

Maria Hügin Birrer, Mitglied GGR FDP, Zug

Es entzieht sich meiner Kenntnis, wie gut sich die Mitglieder der Zuger Wirtschaftskammer mit Waffen auskennen. Dass der Vorstand des Verbandes einstimmig die Ja-Parole zur Teilrevision des Waffenrechts gefasst hat, überrascht mich jedoch nicht. Die Debatte hat nämlich ganz direkte Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Region. Nur wenn die Bevölkerung am 19. Mai Ja sagt, geniesst unser Land auch künftig die Vorteile des Schengen-Abkommens: Ein wesentlicher Punkt betrifft die Reisefreiheit.

Dank Schengen bewegen wir uns heute schnell und unkompliziert innerhalb des ganzen Kontinents. Davon profitieren Privatpersonen, aber eben auch das Gewerbe. Natürlich gäbe es auch bei einem Schengen-Nein noch geschäftliche Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Ausland. Tatsache ist aber, dass in diesem Fall an den Grenzen wieder systematische Kontrollen durchgeführt werden müssten. Die dadurch entstehenden Wartezeiten würden sich direkt auf die Import- und Exportzahlen auswirken. Laut Schätzungen des Bundes müssten wir mit einem jährlichen Einkommensverlust von bis zu 10,7 Milliarden Franken rechnen! Diese Zahlen zeigen eindrücklich, dass es bei der Abstimmung vom 19. Mai um mehr geht als «nur» um Waffen. Die Zuger Wirtschaftskammer hat es vorgemacht – jetzt liegt es an uns, Ja zu sagen.

Matthias Michel, ehemaliger Zuger Volkswirtschaftsdirektor und Ständeratskandidat FDP, Zug

Der Bundesrat hatte den Waffenbesitzern eine pragmatische Umsetzung versprochen. Gehalten hat er das Versprechen aber nicht. So sind neu Erwerber eines halbautomatischen Gewehrs (wie zum Beispiel eines Sturmgewehrs 90 und 57, aber auch sehr vieler anderer Typen) auf eine Ausnahmebewilligung angewiesen, da diese Gewehre in ihrer gängigen Konfiguration in die Kategorie A «verbotene Waffen» fallen. Wer nach Beendigung des Militärdienstes seine Ordonnanzwaffe behalten möchte, kann dies zwar auch künftig unter den derzeit geltenden Bedingungen tun. Doch wer bereits legal eine bisher von der Registrierungspflicht ausgenommene halbautomatische Ordonnanzwaffe besitzt, muss für diesen Besitz ein Bedürfnis nachweisen. Das führt zu einer Nachregistrierung von Hunderttausenden Waffen.

Gerade diese Massnahme wurde von Volk und Parlament aber bereits mehrmals abgelehnt. Wer künftig eine solche Waffe der Kategorie A erwerben möchte, muss entweder Mitglied in einem Schiessverein sein oder nachweisen, dass die Waffe regelmässig für das sportliche Schiessen genutzt wird. Das neue Waffengesetz verschlechtert aufgrund der hohen Bürokratie die Sicherheit und ist Teil einer langfristigen salamitaktischen Entwaffnungsstrategie. Allein bei uns im Kanton Zug müssten dafür wieder zirka 2 neue Stellen besetzt werden. Sagen Sie Nein zur EU-Diktatur und stimmen sie mit Überzeugung Nein zum EU-Waffengesetz.

Karl Nussbaumer, Kantonsrat SVP, Menzingen