Kolumne «Standpunkt»: Liberaler Wegweiser für die Mobilität in der Stadt Zug FDP-Gemeinderat Alexander Eckenstein zur städtischen Verkehrspolitik. Alexander Eckenstein, Gemeinderat FDP

Alexander Eckenstein. Bild: PD

Die Vision ist bestechend: Eine verkehrsberuhigte Zuger Innenstadt mit zusätzlichen Grünflächen, die zum Flanieren, Spielen und Erholen einladen. Zudem ein durchgängiges, hindernisfreies Velowegnetz, welches sich nirgends die Fahrspur mit Fussgängern teilen muss. Eine Vision, die keineswegs neu ist und die an Strahlkraft in den vergangenen Jahrzehnten nichts eingebüsst hat. Erst recht im aktuellen Zeitalter der Verdichtung nicht. Ist diese Vision jedoch politisch umsetzbar? Bei den heutigen Platzverhältnissen muss diese Frage klar verneint werden. Ohne Schaffung zusätzlicher Räume für die Mobilität kann diese Vision nur durch massive Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) erzwungen werden. Die Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes auf Kosten eines einzigen Verkehrsträgers hat aktuell und zu Recht auch in Zukunft kaum politische Chancen. Das Gegeneinander der verschiedenen Verkehrsträger würde ins Patt führen – zum Stillstand bei der Mobilität. Die Innenstadt bliebe verkehrspolitische Kampfzone.

Wie sonst liesse sich aber die im Kern so überzeugende Vision umsetzen? Meiner Meinung nach ist das realpolitisch nur möglich, wenn für die Mobilität in der Stadt Zug neue Räume geschaffen werden. Oberirdisch dürfte das kaum gelingen. Die Idee einer Stadtseilbahn haben der Stadtrat und der GGR klar verworfen. Es bleibt somit nur der Weg in den «Untergrund». Durch die Verlegung eines Teils des MIV, öffentlichen Verkehrs und gegebenenfalls auch des Veloverkehrs unter die Erde könnte oberirdisch neuer Raum freigespielt werden. Neuer Raum, welcher den Verteilkampf entschärfen könnte. Neuer Raum, der unter anderem für die Umsetzung der Vision einer verkehrsberuhigten Innenstadt und durchgängigeren Velowegen zur Verfügung stünde. Neuer Raum, der die verschiedenen Interessenvertreter vielleicht zu einem Miteinander statt Gegeneinander anregen könnte.

Gemäss den Ergebnissen der zweiten, breit abgestützten Mitwirkung zur Ortsplanung vom April dieses Jahres unterstützen 64 Prozent der Befragten die Absicht eines einfachen Zentrumtunnels. Die Tunnellösung schart somit immer noch eine grosse Anzahl Befürworter hinter sich. Ein gutes Argument, diese Option weiter zu verfolgen. Sie scheint realpolitisch umsetzbar und sie würde die Mobilität in der Stadt Zug weiterbringen. Die Lebensqualität in unserem Stadtzentrum würde qualitativ merklich aufgewertet. Weitere Jahrzehnte des mobilitätsmässigen Stillstandes könnten verhindert werden. Die Verkehrspolitik erhielte wieder Inhalte, die über den Kampf zwischen Parkplatzerhalt und Velohighway hinaus gingen. Man möge die Planung eines Zentrumtunnels möglichst rasch an die Hand nehmen!