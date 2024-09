Video Dimmbares Licht der Natur zu Liebe – spektakuläre Bilder von den Walchwiler Sportplätzen Der Fussballplatz und die Tennisplätze auf dem Lienisberg werden wegen Auflagen zum Umweltschutz einzigartig beleuchtet. Ein nächtlicher Drohnenflug über die Anlage zeigt, was damit gemeint ist.

Nicht nur in Walchwils Stuben, sondern auch auf dem dortigen Fussballplatz wird eine romantische Atmosphäre durch dimmbares Licht ermöglicht. Dies ist die Folge einer langen Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde und Naturschützern betreffend die Lichtbelästigung für die Tiere in dieser Umweltzone. Aus jenem Zwist resultierten strenge Auflagen des Kantons.

Vor kurzem fanden die Lichtmessungen auf dem Lienisberg statt. Wie aus einem Bericht der beauftragten Lichtplaner-Firma hervorgeht, werden die Vorgabewerte eingehalten. Die 18 Scheinwerfer auf sechs Masten für den Fussballplatz und die acht Scheinwerfer auf vier Masten für die beiden Tennisplätze sind in sogenanntem warmweissen LED-Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin gehalten. Üblich sei «neutralweisses» Licht mit 4000 Kelvin. «Das hat allerdings seinen Preis, denn es wird circa 50 Prozent mehr Energie gebraucht», halten die Lichtplaner fest. Kurz gesagt heisst das: Die Walchwiler Lösung ist teurer als der Standard. Für die Lampen, Fundamente, Kandelaber, sowie das Gutachten für die Überprüfung der Auswirkungen der Beleuchtung auf die Umwelt und der erstellten Hochhecke im nördlichen Bereich, sind Kosten von rund 380‘000 Franken aufgelaufen.

Fledermäuse und Nachtfalter

Es handle sich um die weltweit erste Anlage, die komplett mit diesem Scheinwerfertyp beleuchtet wird. Eine Blende daran ermögliche es laut dem Lichtplaner, «dass das in die Umgebung abgestrahlte Licht auf ein Minimum reduziert wird und damit die Vorgaben des Kantons Zug sehr gut erfüllt werden». Für den Trainingsbetrieb kann das Licht einerseits gedimmt werden, andererseits ist es auch möglich, die Scheinwerfer auf der Seite des Lotenbachs abzuschalten, während die gegenüberliegenden weiter leuchten.

Sportplatz Walchwil

Damit sollen die Tiere beim Bach weniger gestört werden. Wie Untersuchungen von Biologen ergaben, handelt es sich dabei um ein Jagdrevier von Fledermäusen, überdies gibt es zahlreiche Arten von Gross-Nachtfaltern, und auch Vögel sind in der Nähe ansässig.

Drohnenflug über die Sportanlage auf dem Lienisberg:

Die Bemühungen der Gemeinde um möglichst wenig Lichtbelästigung für die Umwelt wurden von Pro Natura Zug gelobt. Die Organisation bekämpfte die neue Beleuchtung zunächst, unterlag aber an der Gemeindeversammlung und scheiterte mit einer Beschwerde am Regierungsrat. Dank Beharrlichkeit erreichten die Verantwortlichen aber die nun umgesetzte, möglichst umweltverträgliche Lösung. Die Beleuchtungszeit darf nicht über 22 Uhr (werktags) und 19 Uhr (sonntags) hinausgehen.

Erst bei einem 1.-Liga-Aufstieg würde es problematisch

Während auf den Tennisplätzen unter Flutlicht nur trainiert wird, ist die Beleuchtung des Fussballplatzes auch auf den Spielbetrieb ausgerichtet. Dies für die Vorschriften des Verbands für die Beleuchtung in den Amateurligen. Es darf also höchstens in der 2. Liga interregional auf dem Lienisberg gespielt werden. Die Gefahr, dass diese Einschränkung den Ambitionen des FC Walchwil zuwiderlaufen wird, ist überschaubar: Die erste Mannschaft ist drei Spielklassen tiefer in der 4. Liga aktiv.