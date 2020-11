Liebesbeziehung endet für einen Zuger mit Drohungen und Beschimpfungen Es mussten vermutlich drei einigermassen schöne und intensive Jahre gewesen sein. Die Zeit nach der Trennung jedenfalls beschäftigte die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug.

Fatal Attraction im Kanton Zug: Eine heute 31-jährige Frau wird von der Zuger Staatsanwaltschaft wegen mehrfacher Beschimpfung, mehrfacher Drohung und des Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen. Sie hat laut Strafbefehl kurz nach dem Auseinanderbrechen der Beziehung begonnen, ihren ehemaligen im Kanton Zug wohnhaften Partner übel zu beschimpfen, wobei das aktenkundige «Du Abschaum» noch die harmloseste Verbalinjurie war. Obendrauf hat sie ihre Meinung über ihren Ex-Geliebten und dessen neue Partnerin auf sozialen Medien in ebenso übler Art geäussert. Hinzu kommen mehrere Combox-Nachrichten an die Mutter ihres Ex-Freunds, in denen sie den Sohn heftig beschimpft. Diese Ausdrücke mussten von den Beschimpften als ehrverletzend angesehen werden, so die Zuger Staatsanwaltschaft im Strafbefehl. Die dem Strafbefehl beiliegende Aufstellung der Verbalinjurien ist umfassend, das benutzte Vokabular der Verlassenen ist zumeist dem Bereich der Fäkalsprache entlehnt.

Drohungen und Hausfriedensbruch

Offenbar haben die Beschimpfungen der verlassenen Geliebten nicht genügt, um ausreichend Dampf abzulassen. Sie hat zusammen mit den Beschimpfungen auch Drohungen ausgestossen. Etwa in der Art: «Ich finde dich immer» oder «ich bring dich um, ich mach dich fertig.» Diese Drohungen hätten das Sicherheitsgefühl des Ex-Freunds, seiner Mutter sowie seiner neuen Partnerin verletzt.

Und schliesslich ist die wütende Ex-Freundin unbemerkt in den Garten des ehemaligen Geliebten eingedrungen und hat auf dem Gartentisch einen Zettel deponiert, auf dem sie schriftlich deutlich machte, was sie von ihrem Ex-Freund hält – sie hat dafür nur ein Wort gebraucht.

Die der 31-jährigen vorgeworfenen Taten wurden im Zeitraum zwischen August 2019 und Ende Januar 2020 begangen. Die Staatsanwaltschaft bestraft die Frau wegen mehrfacher Beschimpfung, mehrfacher Drohung und Hausfriedensbruch mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 30 Franken und mit einer Busse von 600 Franken. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben. Es gilt eine Probezeit von zwei Jahren. Die Busse, die Gerichtsgebühr sowie die Auslagen der Polizei muss die Frau hingegen bezahlen. Bezahlt sie die Busse nicht, so beträgt die Ersatzfreiheitsstrafe 20 Tage.