Listen nun komplett: Cédric Schmid als sechster Kandidat der FDP Kanton Zug nominiert Die FDP.Die Liberalen des Kantons Zug hat Cédric Schmid, den Präsidenten der Stadtpartei Zug, zum sechsten Kandidaten für die Nationalratswahlen nominiert. Die Besetzung des letzten Sitzes auf den beiden Listen hat die Mitgliederversammlung vom 6. Mai 2019 an die Geschäftsleitung delegiert.

Cédric Schmid wurde als sechster Kandidat der FDP Kanton Zug nominiert. (Bild: Cédric Schmid)

Cédric Schmid (39) ist Inhaber eines Treuhandbüros in der Stadt Zug, das sich auf die Begleitung und Beratung von Blockchain basierten Finanzierungsformen spezialisiert hat. Seit April 2019 präsidiert Cédric Schmid die FDP der Stadt Zug. Zuvor war Schmid in der Stadt Zürich als Kreisparteipräsident und im Vorstand der FDP Stadt Zürich engagiert. Cédric Schmid ist verheiratet und wohnt in der Stadt Zug.

Jürg Portmann, Wahlkampfleiter der FDP.Die Liberalen Kanton Zug, freut sich sehr, mit Cédric Schmid einen weiteren starken, in Zug bestens vernetzten und engagierten Kandidaten präsentieren zu können. Mit Cédric Schmid ist der letzte Platz auf den beiden Listen besetzt. Die FDP.Die Liberalen lassen offen, ob sie allenfalls noch mit einer dritten Liste antreten werden.

Die Nationalratskandidaten der FDP.Die Liberalen Kanton Zug (in alphabetischer Reihenfolge). - Claudia Benninger Brun, 49, Hünenberg See, Gemeinderätin

- Gian Brun, 21, Hünenberg See, Software-Entwickler

- Sussi Hodel, 48, Unterägeri, Unternehmerin

- Patrick Mollet, 42, Walchwil, Unternehmer

- Cédric Schmid, 39, Zug, Treuhänder

- Karen Umbach, 58, Zug, Unternehmerin



Ständeratskandidat: Matthias Michel, 56, Oberwil, alt Regierungsrat