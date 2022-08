Literatur Buchpräsentation in Hünenberg: Wie können wir mehr Kirche wagen? Diakon Christian Kelter geht in seinem neuen Buch der Frage nach, wie die Zukunft der katholischen Kirche aussehen könnte.

Christian Kelter präsentiert sein neues Buch. Er ist kath. Gemeindeleiter in Hünenberg. Bild: Maria Schmid (huenenberg, 22. August 2022)

Die katholische Kirche ist auf der Suche nach gangbaren Wegen für die Zukunft. In einem Punkt scheint sich die Mehrheit einig zu sein: Ohne Veränderungen und Anpassungen wird die Kirche kaum bestehen können.

Auch Christian Kelter, Diakon und Gemeindeleiter der Pfarrei Hünenberg, geht der Frage nach der Zukunft der Kirche nach. In seinem Buch «Reboot – jetzt mehr Kirche wagen» geht der erfahrene Berufsmensch davon aus, dass Veränderung nicht «von oben» zu erwarten ist, sondern in der Praxis an der Basis stattfinden muss.

Eine Art Glaubensbekenntnis

In drei Hauptkapiteln hilft der Autor, Gottes Wirken zu erörtern, zeigt dann auf, wie Jesus den «Stil» vorgibt, und schliesslich gibt er Beispiele, wie Kirche funktionieren kann. «Das Buch ist einerseits eine Art Glaubensbekenntnis», sagt Christian Kelter.

«Andererseits gibt es einen Einblick in die Arbeit, welche mein Team und ich seit einigen Jahren in Hünenberg leisten.» Zudem könne es auch als Ausblick angesehen werden, mit welcher Haltung Kelter den neuen Pastoralraum Zug Lorze entwickeln möchte. Der per 1. August 2022 gebildete Pastoralraum wird von ihm geleitet.

Die Buchpräsentation findet statt am Montag, 29. August, um 19.30 Uhr in der Heilig Geist Kirche Hünenberg. Moderation: Norbert Bischofberger.