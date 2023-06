Im «Flickstübli» werden die Trachten auf Vordermann gebracht

Bild: Salome Erni

Knopf ab? Haube verrutscht? Kein Problem! Andrea Balmer ist Trachtenschneiderin und hat in Hünenberg ihr Atelier. Gemeinsam mit Mitarbeiterin Natascha Imbach betreut sie dieses Wochenende das «Flickstübli» für den Schweizer Trachtenverband. Am Samstagmorgen richtet Balmer den Kopfschmuck einer Jodlerin: «Ich bin spezialisiert auf Zuger Trachten, da kennen wir solche Hauben nicht.» Also sei sie ein wenig am improvisieren, meint Balmer und lacht.

Bild: Salome Erni

Das Resultat der Schweizer Tracht lässt sich nach einigen Feinjustierungen aber sehen – die Haube steht gerade auf dem Kopf, mit Haarnadeln fixiert, so wie es sein soll. Bislang war es noch ruhig im Nähatelier, ein paar weisse Blusen hängen an Bügeln. Imbach erzählt, dass im Verlauf des Tages ganz unterschiedliche Näh-Probleme gelöst werden müssen – fehlende Knöpfe kommen aber besonders häufig vor. Also brachten Imbach und Balmer eine ganze Auswahl mit, damit alle Musizierenden und Trachten-Fans mit ihrem Modell fündig werden. Schliesslich ist es auch gut für das Selbstbewusstsein, wenn die Musikanten und Musikantinnen ihre schönen Kleider makellos präsentieren können.