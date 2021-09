Handball LK Zug mit starker Reaktion Die SPL1 Handballerinnen des LK Zug feierten bei Rotweiss Thun einen verdienten 28:23-Sieg.

Die SPL1 Handballerinnen des LK Zug feierten bei Rotweiss Thun einen verdienten 28:23-Sieg. Zur Pause stand die Partie noch 11:11 unentschieden, genau so zeigte die Anzeigetafel ein 13:13 (38.), 18:18 (44.) und 20:20 (50.). Die Partie blieb spannend, der Ausgang der Partie stand auf Messers Schneide. Der Favorit aus Zug konnte sich in den letzten zehn Minuten aber absetzen und ebnete sich den Weg zum zweiten Pflichtsieg. LKZ Torhüterfrau Jennifer Abt nach dem Erfolg: «Die Reaktion war gekommen nach der Niederlage vor einer Woche. Heute waren wir eine Einheit und konnten unsere Emotionen auf den Platz bringen. Wir haben unser Spiel über eine längere Phase konsequent durchziehen können.» Erfolgreichste Schützin beim LKZ war Celia Heinzer mit zehn Treffern. Am Samstag (17:00 Sporthalle) gastiert Yellow Winterthur beim LKZ. Ein Sieg ist Pflicht, will man weiterhin mit der Tabellenspitze liebäugeln. Zug liegt einen Zähler hinter Leader Spono Eagles, welches gegen Brühl unentschieden spielte. (mwy)

Rotweiss Thun – Zug 23:28 (11:11)



Gotthelf. – 60 Zuschauer. – SR Maurer, Häner. – Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen Rotweiss Thun; 6-mal 2 Minuten gegen Zug. – Zug: Abt/Ligue; Tschamper (1), Schürmann, Scherer (2), Stutz (3/1), Heinzer (10/8), Goldmann (3), Taivan (1), Estermann (2), Steinmann, Eugster (1), Litscher, Riner (4), Spieler (1), Jónsdóttir.