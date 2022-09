Handball LK Zug verspielt die Führung Die Zuger Handballerinnen warten weiterhin auf den ersten Meisterschaftssieg.

Die Zuger Handballerinnen warten weiterhin auf den ersten Meisterschaftssieg in der SPL1. Am vierten Spieltag musste sich der LKZ bei seinem Gastspiel am Bodensee bei der HSC Kreuzlingen, welche mit zwei Siegen und zwei Unentschieden erfolgreich startete, mit einem 28:28-Unentschieden abfinden. «Wir führten zur Pause 15:11 und müssten das Ding durchziehen. Doch in der Schlussphase waren wir zwischenzeitlich wieder mit zwei Treffern in Rücklage. Diesen Punkt nehmen wir deshalb, momentan ist jeder Zähler wichtig in unserer Situation», analysierte die routinierte Akteurin Jacqueline Hasler-Petrig nach Spielschluss.

Für Jacqueline Hasler-Petrig zählt momentan jeder Punkt. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Die 35-Jährige, die aufgrund personeller Probleme befristet einspringt, reihte sich mit fünf Treffern nebst den LKZ-Spielerinnen Leah Stutz (8) und Alessia Riner (5) zu den besten Schützinnen ihres Teams ein. Nach dem vierten Spieltag stehen die Zugerinnen mit je zwei Unentschieden und Niederlagen auf dem vorletzten Tabellenrang.