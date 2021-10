Lokalwirtschaft Viele Stadtzuger können bis Ende Jahr noch kostenlos einkaufen Auf den infolge der Covid-19-Pandemie verteilten Geschenkkarten ist noch ein grosses Restguthaben.

Im August 2020 verschenkte die Stadt Zug rund 30000 Geschenkkarten à 100 Franken an die Bevölkerung. Dies, um die ansässigen Unternehmen zu begünstigen, die wegen des Coronavirus starke Ausfälle zu beklagen hatten.

In den vergangenen 14 Monaten wurden nach Angaben von Johanna Margraf, Präsidentin der Gewerbevereinigung Pro Zug, gut 78 Prozent der Guthaben in den über 300 angeschlossenen Geschäften eingelöst. Die verbleibenden 22 Prozent entsprechen einem Gegenwert von 650000 Franken. Sie müssen bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst werden, andernfalls geht das Geld zurück an die Stadt. «Schöner wäre es, auch diese Gelder würden noch bis Ende Jahr in den Zuger Detailhandel fliessen», schreibt Johanna Margraf.

Mode steht hoch im Kurs

Von den bislang eingelösten über 2,3 Millionen Franken entfiel laut Margraf der Grossteil auf Mode- und Sportartikel (28 Prozent), gefolgt von der Gastronomie sowie Elektronik und Bücher (je 20 Prozent). Die restlichen Franken investierten Kundinnen und Kunden in den Bereichen Wohnen/Schenken, Bäckereien/Gourmet/Weine, Apotheken/Drogerien, Kosmetik/Coiffeur, Lebensmittel sowie Schmuck/Foto/Optik. (bier)