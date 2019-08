Daniel Räber und Christoph Fricker wollen in Muri in den Gemeinderat Zwei Kandidaten bewerben sich um den frei werdenden Gemeinderatssitz. Die Lösung von Verkehrsfragen steht im Vordergrund. Eddy Schambron

Für die Ersatzwahl in den Gemeinderat Muri am 15. September schicken die CVP Daniel Räber und die SP Christoph Fricker ins Rennen. Beide wollen den Platz von Yvonne Leuppi, einnehmen, die seit dem Jahr 2014 für die CVP im Gemeinderat Muri sitzt und per Ende Jahr demissioniert hat.

Ein Finanzberater und ein Sekundarlehrer treten an

Daniel Räber war bis 2018 über 35 Jahre lang in Fach- und Führungsfunktionen in der Finanzindustrie tätig. Prägend waren für ihn je sieben Jahre als Firmenkundenberater in den USA und als Strategie- und Unternehmensberater. In Olten und Chicago hat er Betriebsökonomie studiert. Im letzten Herbst brach er beruflich nochmals neu auf und gründete eine kleine Beratungsfirma. «Als eigener Chef kann ich selber entscheiden, wofür ich meine Kraft einsetze», stellt er fest.

Daniel Räber (Bild: PD)

Berufsbedingt war er bisher auf der Politbühne weniger aktiv, hat sich aber immer gesellschaftlich engagiert: als Pfarreiratspräsident, im Murianer Sport, beim Hilfswerk Una Terra Una Familie oder bei der Begleitung von Flüchtlingen.

Christoph Fricker hat nach einer Lehre als Chemielaborant und einigen Jahren Berufserfahrung auf dem zweiten Bildungsweg das Studium zum Lehrer absolviert und ist seit 15 Jahren als Sekundarlehrer in Villmergen tätig. Er ist seit seiner Jugend politisch interessiert.

Christoph Fricker (Bild:PD)

Seit einigen Jahren ist er Vorstandsmitglied der SP-Ortspartei und hat sich verschiedentlich engagiert, etwa beim Erstellen des neuen Leitbildes der Gemeinde und in den Workshops zum neuen Gemeindehaus. Ausserdem ist er Präsident der SP-Bezirkspartei.

«Ich bin gewillt, die anstehenden Herausforderungen anzupacken und gute Lösungen für unsere Gemeinde zu erarbeiten. Dafür würde ich mein Arbeitspensum reduzieren», erklärt er.

Infrastrukturthemen sind vordringlich

Beide sehen die Lösung von Verkehrs- und Infrastrukturfragen als vordringlich an. «Wir müssen bei Bautätigkeiten im Rahmen des Möglichen mitreden, ein langfristiges Verkehrskonzept erstellen und eine zeitgemässe, zentrale Verwaltung anstreben, welche sowohl digitale wie auch persönliche Kontaktaufnahme ermöglicht», sagt Fricker. Ausserdem soll Muri Energiestadt werden.

«Schlüsselziele sind für mich der gesellschaftliche Zusammenhalt, günstiger Wohnraum, lebendige Quartiere, ein solides Schul- und Bildungsangebot, gute Arbeitsplätze, gelöste Verkehr- und Infrastrukturfragen und der sorgsame Umgang mit der Natur», erklärt Räber. «Meine Vision ist ein vitales Muri in gesundem Gleichgewicht».