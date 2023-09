Kolumne «Zuger Ansichten» Lotterie anstatt Generalverdacht Werden Barbiershops ausreichend kontrolliert, um sicherzugehen, dass sie nicht zu Tatorten von Geldwäscherei werden? Kantonsrätin Jill Nussbaumer nimmt eine hängige Interpellation zu dieser Frage zum Anlass, einen Blick über die Landesgrenzen hinaus zu werfen – und für Verhältnismässigkeit zu plädieren. Jill Nussbaumer, Kantonsrätin FDP, Cham Drucken Teilen

Stellen Sie sich vor, die Polizei würde Sie nach Ihrem Einkauf kontrollieren. Während dies in der Schweiz undenkbar ist, gehört es in Italien zur Realität. Polizeikräfte führen Kontrollen durch, um Geldwäsche zu bekämpfen. Dabei überprüfen sie, ob für jeden Einkauf eine Quittung ausgestellt wurde. Das Ziel ist die Sicherstellung, dass Geschäfte nicht am Fiskus vorbei abgewickelt werden.

In meiner Funktion als Compliance Officer ist die Bekämpfung von Schwarzgeld ein integraler Bestandteil meiner täglichen Arbeit. Die Durchführung von systematischen Überprüfungen ist unerlässlich. Allerdings erscheinen mir Kontrollen für geringfügige Einkäufe als unverhältnismässig.

Auch in Zug wird dieses Thema diskutiert, da eine hängige Interpellation meiner Kantonsratskollegen die Frage aufwirft, ob Barbiershops ausreichend kontrolliert werden. Dies insbesondere in Bezug auf die Einhaltung des Geldwäschereigesetzes.

Kontrollen sind wichtig, aber Anreize sind effektiver. Dies war wahrscheinlich der Gedanke der Regierung von Taiwan vor über 70 Jahren, als sie Massnahmen gegen Geldwäsche ergriff. Anstatt die Bevölkerung und kleine Unternehmen mit verschärften Kontrollen zu belasten, wurde ein Anreiz für Kunden geschaffen, Quittungen zu verlangen.

Denn jede ordnungsgemässe Quittung berechtigt zur Teilnahme an einer Lotterie. Dadurch wird von den Kunden selbstregulierend sichergestellt, dass eine Quittung ausgestellt wird. Italien hat vor kurzem ein ähnliches System eingeführt. Wahrscheinlich hat auch unser Nachbarland erkannt, dass die Belohnung für Ehrlichkeit länger anhält als der Generalverdacht.