Kommentar «Luanda Leaks»: Und wieder führt eine Spur nach Zug Warum kommt solches immer wieder vor? Haben die Verantwortlichen in Zug nichts aus früheren Fällen gelernt?, fragt sich Harry Ziegler, Chefredaktor der «Zuger Zeitung».

Harry Ziegler. Bild: Stefan Kaiser

Nach Paradise und Panama Papers nun «Luanda Leaks». Und in allen Fällen führt jeweils auch eine Spur in den Kanton Zug. Und bringt diesen wieder in die internationalen Schlagzeilen.

Sind solche meist negativen Schlagzeilen dazu angetan, die Reputation, den Ruf des Kantons Zug auf internationalen Finanzmärkten zu schädigen? Wohl schon. Sicher dort, wo seriöse Geschäfte gemacht werden. Eher nicht dort, wo sich gewissenlose Kleptokraten oder lusche Gestalten aus den staatlichen Honigtöpfen bedienen.

In der Freitagsausgabe unserer Zeitung verlangen die Kantonsratsfraktionen von Alternative - die Grünen (ALG) und SP, dass der Regierungsrat nun handeln müsse. Einerseits, indem der Kanton Zahlungen zur Wiedergutmachung ans angolanische Volk leiste, andererseits, indem die Verfolgung von Wirtschaftskriminalität gestärkt werde.

Die Rufe nach solchen – im Falle von Wiedergutmachungszahlungen weltfremdem – Massnahmen ertönen immer dann in der einen oder anderen Form, wenn Zug es wieder einmal negativ in die Schlagzeilen geschafft hat. Ist Zug aus den Schlagzeilen verschwunden, verfällt die Politik wieder in den Dornröschenschlaf. Bis zum nächsten Mal. Einmal kann das ja passieren, zweimal vielleicht auch noch. Beim dritten Mal darf getrost entweder am Willen der Politik oder an der Einsicht der Behörden gezweifelt werden, diesbezüglich etwas ändern zu wollen.