Luxus Diese Perlenkette kostet eine Million Franken – und steht in Zug zum Verkauf Hochkarätige Perlen aus der Südsee und viele Jahre Arbeit: «Kobler Zug» präsentiert in seinem Atelier eine edle Perlenkette im Wert von einer Million Franken.

In den Schaufenstern des Goldschmieds und Uhrmachers Kobler an der Rigistrasse in Zug ist derzeit eine Perlenkette zu bestaunen, die es in sich hat: Das Perlencollier besteche durch seine «zeitlose Eleganz» und verleihe seiner Begleiterin «stets einen einmaligen Charme», wird das Schmuckstück angepriesen – und es hat einen stolzen Wert von einer Million Franken.

Dieses Perlencollier präsentiert «Kobler» in seinem Schaufenster. Bild: zvg

Der Preis hat seine Gründe: Die Kette bestehe aus 25 Perlen mit einem Durchmesser zwischen 16 und 20 Millimetern sowie identischer Farbe und Oberfläche. Um ein solches Collier zusammenzustellen braucht es laut Kobler Zug viele Jahre.

Verwendet wurden dabei nur sehr exklusive Perlen in höchster Qualitätsstufe, heisst es weiter. Dabei rühmt sich «Kobler Zug», auch Perlen aus der Südsee zu verarbeiten. Diese gelten als die Königinnen unter den Perlen und verkörpern seit jeher die feinsten Schmuckstücke. «Sind die exklusiven Perlen gefunden, fertigen wir in unserem Atelier mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail die kostbaren Unikate zu einem Collier an», lassen sich Andreas und Bruno Kobler von «Kobler Zug» zitieren. (tos)

Weitere Perlenketten aus dem «Kobler»-Angebot:

Ein Collier aus goldfarbenen Kulturperlen aus Indonesien. Preis: 200’000 Franken. Bild: zvg

Ein Südsee-Kulturperle-Collier für 130'000 Franken. Bild: zvg