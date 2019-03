Luzian Franzini will für Zug in den Nationalrat Die Junge Alternative Zug nominiert Luzian Franzini als Kandidat für den Nationalrat. Des Weiteren definiert die Jungpartei ihr Wahlziel.

Luzian Franzini (Bild: PD)

(mua/pd) An der Jahresversammlung nominierte die Junge Alternative Zug einstimmig Luzian Franzini als Spitzenkadidat für den Nationalrat. Dies schreibt die Partei in einer aktuellen Mitteilung. Das Wahlziel der Jungen Alternativen sei klar: Sie wollen wählerstärkste Jungpartei werden und die entscheidenden Prozente zum Alternativ-Grünen Nationalratssitz beitragen. Luzian Franzini kritisiert in der Medienmitteilung: «Ökologische und soziale Themen werden von der aktuellen Zuger Vertretung in Bundesbern komplett ignoriert.»

Der 23 Jährige Zuger ist Co-Präsident der Jungen Grünen Schweiz und schliesst momentan sein Studium in Internationalen Beziehungen ab. Er engagiert sich seit 2012 aktiv auf kantonaler und nationaler Ebene und sammelte mit verschiedenen Kampagnen Erfahrung. So präsidierte er die nationale Zersiedelungsinitiative, über welche das Stimmvolk am 10. Februar abgestimmt hat.

Zudem startet der Vorstand der Jungpartei mit neuen Gesichtern ins Wahljahr. Neu stossen Remo Conti, Jeanine Marti, Tim Kilchsperger, Vivienne Hanke und Julia Küng zum Vorstand und ersetzen Jonas Feldmann, Alessandro Perucchi, sowie Andreas Kretz, welche für ihr langjähriges Engagement verdankt wurden.