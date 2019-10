Malerei, Fotografie und Objekte unter einem Dach Vier Zuger Künstlerinnen stellen in der Altstadthalle gemeinsam aus.

Die vier Zuger Künstlerinnen (von links): Lilian Putincanin, Ursula Hotz, Andrea Bösiger und Brigit Weiss. (Bild: PD)

(fae) Grossaufgebot an Kunst aus der Region in der Altstadthalle: Mit Andrea Bösiger, Brigit Weiss, Lilian Putincanin und Ursula Hotz bespielt ein schaffens­kräftiges Vierergespann diese Woche das historische Haus in der Unter Altstadt. Hinsichtlich Technik und Stil decken die vier Frauen ein breites Spektrum ab. Andrea Bösiger schafft hauptsächlich farbintensive, realistische Gemälde und Zeichnungen mit Sujets aus ihrer nächsten Umgebung. Die Fotografie ist mit Bildkompositionen von Brigit Weiss vertreten. Die Künstlerin legt den Fokus auf Formen und Farben, die sie mal verstärkt oder auch abschwächt. Auf diese Weise entstehen neue, überraschende Bildkompositionen. Lilian Putincanin indes setzt sich durch die naive Malerei mit ihrer Umgebung und ihren Emotionen auseinander. Die Bilder der gebürtigen Serbin stellen das Alltägliche, das Gewöhnliche dar, was durch die Verwendung von gleichmässig dominanten Farben ausgedrückt wird. Mit Objektkunst weitet Ursula Hotz aus Oberwil die Ausstellung auf die dreidimensionale Ebene aus. Ihr Grundmaterial sind alte und vergessene Gegenstände. Sie schafft aus ihnen Bild­objekte, genannt «Trouve Art», von denen jedes einzelne eine eigene Geschichte erzählt.

Die Ausstellung in der Altstadthalle Zug dauert noch bis und mit Samstag, 6. Oktober. Offen werktags von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 16 bis 20 Uhr. (fae)