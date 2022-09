Vereine/Verbände Malerin holt sich Bronzemedaille Die Maler Huwiler AG freut sich: Ihre Mitarbeiterin holt sich an den Swiss Skills eine Medaille.

Carmen Bircher im Einsatz an den Swiss Skills.

Carmen Bircher aus Hagendorn setzte im Wettbewerb mit den besten Malerinnen und Malern der Schweiz die anspruchsvollen Prüfungsaufgaben in den Bereichen Tapezieren, Gestalten in freier Technik, Schablonieren sowie Farbverläufe gekonnt um und gewann mit einer toll präsentierten Koje die Bronzemedaille. Die Maler Huwiler AG gratuliert ihrer Mitarbeiterin zu dieser Leistung an den Swiss Skills.

Für die Maler Huwiler AG: Rita Haas Huwiler