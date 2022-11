Vereine&Verbände Männerchor Cham feiert Jubiläum Am Samstag, 29. Oktober beging der Männerchor Cham seinen 150. Geburtstag mit vielen Gästen.

Der Männerchor bei seinem Auftritt im Lorzensaal in Cham.

Die Gründung des Männerchors Cham im Jahr 1872 reicht in eine Zeitepoche zurück, die mit ihrer industriellen Entwicklung für die Gemeinde Cham ganz wesentlich war und den Dorfcharakter prägte. Einige junge, initiative Lehrer und weitere gesangsfreudig gesinnte Männer schlossen sich zusammen und gründeten den heute noch bestehenden Chor. Bis zum 125-Jahr Jubiläum seines Bestehens im Jahr 1997, entwickelte sich der Männerchor zu einem wichtigen Dorfverein mit rund 40 Aktivmitgliedern.

In den letzten Jahren spürte auch der Männerchor Cham, wie die meisten Männergesangsvereine, die Veränderungen in unserer Gesellschaft. Die Rekrutierung neuer Sänger wurde schwierig und der Aktiven Bestand schrumpfte zusammen, so dass ein Auftreten vor Publikum nicht mehr zu verantworten war. Aus diesem Grund musiziert der Chamer Chor als eigenständiger Verein seit dem Jahr 2010 unter dem Logo Männerchöre Zug – Cham gemeinsam mit dem Männerchor Zug.

Ein Fest von Sängern für Sänger

Präsident Alois Strässle begrüsste am 150 Jahr-Jubiläumsanlass des Männerchors Cham den Dirigenten und die Sänger der Männerchöre Zug – Cham, Vertreter aus der Politik, der Sponsoren und Gönner, Vertreter von Chorverbänden, Lebenspartnerinnen und -partnern von aktiven Sängern, ehemalige Dirigenten und Dirigentinnen, Ehrenmitglieder und Witwen verstorbener Sänger sowie die weiteren vier heute noch aktiven Männerchöre des Kantons Zug.

Die Anwesenden feierten ein Fest von Sängern für Sänger. Jeder Chor trug mit Liedvorträgen zum abwechslungsreichen Jubiläums Anlass bei.

Das Familien Trio Arnet überraschte die Festgemeinde mit Melodien, die zum Tanz animierten und Nadine Michelle Arnet verband die verschiedenen Unterhaltungsblöcke mit ihrer sympathischen Ansage. Die professionellen und aufmerksamen Teams aus der Küche und aus dem Service des Lorzensaal Cham begeisterten mit Köstlichkeiten aus der Pfanne und dem Keller. Eine stattliche Zahl von Gratulanten liess den jubilierenden Chor hochleben und wünschte für die kommenden Jahre ein gutes Gedeihen sowie den Fortbestand des Männergesangs im Kanton Zug – ein Kulturgut, das es sich lohnt zu pflegen und mit neuen Tönen in die Zukunft zu entwickeln.

Ein grosses Dankeschön für die grosszügige Einladung und den unvergesslichen Jubiläums Anlass ging an den Vereinspräsidenten Alois Strässle, der das Jubiläum initiierte, sein OK sowie an den einladenden Verein, den Männerchor Cham. Geäussert wurde die Hoffnung, dass die Männerchöre des Kantons Zug weiterhin und regelmässig in Kontakt bleiben.

Für den Männerchor Cham, Lukas Marbacher

