Marco Husi ist neuer Betriebsleiter des Zuger Freiruum Seit Beginn ist Marco Husi für den Freiruum tätig und sorgt dafür, dass alles im Freiruum rund läuft. Seit dem 1. Oktober hat er nun die Betriebsleitung inne und löst damit Markus Kragler ab.

(haz) Als bisheriger Technischer Leiter hat Marco Husi laut Medienmitteilung einen grossen Teil dazu beigetragen, dass der Freiruum heute ein erfolgreiches Unterhaltung- und Gastronomieunternehmen im Kanton Zug ist. Nach seiner Ausbildung zum Gebäudeingenieur arbeitete Marco im Familienbetrieb in der Gebäudetechnik und war mit Mitglied der Geschäftsleitung.

Marco Husi in Aktion: Tag der offenen Tür im Sommer 2019. Bild: PD

Von Markus Kragler verabschiedet sich der Freiruum nur schweren Herzens. Seit dem ersten Tag war er mit vollem Elan an der Entwicklung des Projekts dabei und leistete bereits während der Bauphase einen grossen Beitrag. Er hat massgeblich zum Erfolg des Freiruums beigetragen. Sein Team führte er erfolgreich durch die aufregende Eröffnungsphase und bleib auch während der Covid-19 Krise immer optimistisch und positiv. In Zukunft wird sich Markus auf neue berufliche wie auch private Projekte konzentrieren, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Freiruum hat nach einem aussergewöhnlichen Sommer wieder 7 Tage die Woche geöffnet und bietet jeweils von Donnerstag- bis Samstagabend Live Musik an. Zudem sind ab diesem Herbst zwei neue Food Stände im Angebot. Neu stehen im Freiruum mexikanische Tacos und süsse sowie salzige Crêpes auf der Karte.