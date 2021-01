Zug Marco Rima – Gerüchte um eine Corona-Erkrankung machen die Runde Der Zuger Kabarettist und Coronakritiker sei am Virus erkrankt, heisst es. Seine Frau dementiert.

Coronakritiker Marco Rima (59) soll laut einem Gerücht am Coronavirus erkrankt sein.

Archivbild: Maria Schmid

(fae) Der genaue Ursprung der Information ist unbekannt, doch machte am Dienstag das Gerücht die mediale Runde, der Zuger Kabarettist Marco Rima sei am Coronavirus erkrankt und spitallägerig. Dies wäre insofern brisant, als der 59-Jährige im vergangenen Jahr wiederholt öffentlich die Massnahmen des Bundes gegen die Pandemie lautstark kritisiert hat. Mit seinen Stellungnahmen und zuletzt damit, dass er gar Unterschriften gegen eine Impfpflicht gesammelt hat, stiess Rima in der Öffentlichkeit viele vor den Kopf und ist auch bei einigen seiner Sponsoren in Ungnade gefallen.



Auf eine Nachfrage von TeleZüri bei Rimas Ehefrau Christina, was es mit den Gerüchten auf sich habe, antwortete diese kurz und knapp, es gehe ihrem Mann bestens, er sei gesund. Die Meldung über Marco Rimas angebliche Corona-Erkrankung wird in Onlineportalen rege diskutiert und kommentiert.