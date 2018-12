Marihuana geraucht: Lenker wollte Polizeikontrolle entkommen Weil ein 34-jähriger Lenker Marihuana geraucht hatte, versuchte er am Freitagabend in Baar um 23:15 Uhr der Polizeikontrolle zu entkommen – jedoch ohne Erfolg.

Anlässlich einer Verkehrskontrolle auf der Schochenmühlestrasse in Baar näherte sich am Freitagabend um 23:15 Uhr ein Auto von Baar her. Als die Polizistin dem Lenker das Haltezeichen gab, bog dieser plötzlich links in Richtung Oberau ab, heisst es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden.

Die Patrouille nahm unverzüglich die Nachfahrt auf und fand das Auto verlassen vor einer Liegenschaft. Ein Anwohner gab an, mindestens eine Person hätte das Fahrzeug fluchtartig verlassen. Die Einsatzkräfte konnten den gesuchten Lenker sowie dessen Beifahrer wenig später auf der Höfenstrasse in Baar anhalten und kontrollieren.

Der 34-jährige Lenker gestand, Marihuana geraucht zu haben. Deshalb habe er versucht, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ordnete bei ihm eine Blut- und Urinprobe an. (pd/fmü)