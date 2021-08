Massnahme Das Parkhaus An der Aa in der Stadt Zug wird umfassend saniert Die Sanierung beginnt am 30. August und dauert bis zum 31. Januar 2022. Unter anderem entstehen neue Elektro-Ladestationen.

Das Parkhaus An der Aa. Bild: PD

(rh) Das Parkhaus An der Aa wurde 1991 gebaut und besitzt zwei Parkebenen. Total stehen 203 Parkplätze zur Verfügung. In den letzten 30 Jahren wurden keine grösseren Instandsetzungen am Gebäude vorgenommen, was eine Sanierung nötig macht. Dies schreibt die Baudirektion in einer Medienmitteilung. Der Bodenbelag besteht grösstenteils aus einem Hartbetonüberzug. Dieser Überzug weise insbesondere im 2. Untergeschoss viele Schäden auf, die grossflächig saniert werden müssen.

Im 1. Untergeschoss wird nach der Sanierung des Überzugs eine voll­flächige Beschichtung aufgebracht. Sämtliche Betonfugenabdichtungen sowie die Anschlüsse an die Glasoberlichter werden erneuert. Zudem muss ein Teil der Betonstützen saniert werden. Zur Optimierung der Parkplatzbewirtschaftung wird eine Parkplatzsensoranlage installiert. Ebenfalls werden mehrere Ladestationen installiert, um die Elektromobilität zu fördern. Die Beleuchtung wird auf stromsparende LED-Leuchtmittel umgebaut und die ganze Einstellhalle neu gestrichen. Für die Kosten der Instandstellung des Parkhauses ist vom Kantonsrat ein Betrag von 1,9 Millionen Franken bewilligt worden.

Beschränkte Nutzung möglich

Die Sanierung des Parkhauses an der Aa beginnt am 30. August und dauert bis zum 31. Januar 2022. Für Mobilityfahrzeuge kann das Parkhaus während der Zeit der Instandstellung wie gewohnt genutzt werden. Für die Kunden des Verwaltungszentrums stehen bis auf die drei Tage vom 14. bis 17. Oktober Parkplätze zur Verfügung. Die Ladestationen können allerdings während der Sanierungszeit nicht genutzt werden.

Einschränkungen für das Gaswerkareal

Die Sanierung des Parkhauses an der Aa wirkt sich auf die Parkplätze auf dem Gaswerkareal aus. So ist die gesamte Parkfläche vom 16. September bis 30. Januar jeweils von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr gesperrt. Ausgenommen sind Berechtigte mit einer gültigen Parkkarte.