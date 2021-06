Massnahmengegner Corona-Demo in Zug zieht Menschenmenge an – Polizei ist vor Ort In Zug findet am Sonntagnachmittag eine Demonstration von Gegnern der Corona-Massnahmen statt. Die Polizei ist vor Ort und begleitet die Kundgebung. Auch das «Dialog-Team» steht im Einsatz. Gegen 16.00 Uhr beginnt die Demonstration sich aufzulösen.

Wie Bilder des Reporters von PilatusToday vor Ort zeigen, beginnt sich die Demonstration gegen 16.00 Uhr langsam aufzulösen. Auch ein entsprechender Tweet des Reporters des Regionaljournals Zentralschweiz bestätigt diesen Eindruck.

Die Kundgebung gegen die #Corona-Massnahmen in der @stadtzug löst sich langsam auf. Laut der @ZugerPolizei nahmen rund 3000 Menschen daran teil. Die Organisatoren gingen im Vorfeld von bis zu 10'000 Teilnehmenden aus. #CoronaInfoCH pic.twitter.com/0Kb4eVYZcf — SRF Regionaljournal (@srfluzern) June 13, 2021

Mehrere tausend Teilnehmer erwarteten die Organisatoren der Corona-Demo in Zug im Vorfeld. Sie wollen anlässlich der heutigen Abstimmung über das Covid-19-Gesetz ein Zeichen setzen. Hinter der Demo stehen der Verein «Stiller Protest» und die Gruppierungen «Mass-Voll», «Freunde der Verfassung» und «Aktionsbündnis der Urkantone».

Die Gegner der Coronamassnahmen erschienen am Sonntagnachmittag zahlreich. Bilder: Patrick Hürlimann (Zug, 13. Juni 20121)

Corona-Kundgebung in Zug. (Bild: Patrick Huerlimann, Zug, 13. Juni 2021) bild: Zug / Patrick Huerlimann

Die Polizei hat die Demonstration bewilligt und ist entsprechend vor Ort.

Auch mit dem «Dialog-Team» und einem Lautsprecherwagen, wie sie auf Twitter schreibt. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Unsere Kolleginnen und Kollegen vom «Dialog-Team» sind im Einsatz. Gekennzeichnet mit orangen Einsatzwesten. Bei Fragen oder Problemen helfen sie gerne. Sprecht uns an. Auch ein Lautsprecherwagen ist im Einsatz. Bitte durchsagen beachten. ^klfr #zugerpolizei pic.twitter.com/aCkVyFMZam — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) June 13, 2021

Politische Kundgebung in der Stadt Zug: Gubelstrasse, General-Guisan-Strasse und Dammstrasse sind von 12:30 bis ca. 20:00 Uhr gesperrt. Gebiet bitte grossräumig umfahren. Vielen Dank fürs Verständnis. ^klfr pic.twitter.com/MqkbMywbDK — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) June 13, 2021

Kurz vor 14 Uhr hat sich der Demonstrationszug in Bewegung gesetzt. Nach etwa einer halben Stunde sind die Demonstrierenden auf dem Stierenmarkt-Areal angekommen. Dort folgen verschiedene Reden. Laut dem Zuger Sicherheitsvorsteher Urs Raschle haben sich gegen 2'000 Personen eingefunden – Tendenz steigend, wie er gegenüber dem Regionaljournal Zentralschweiz sagte.

Am Samstag hatten sich in Luzern rund 400 Leute zu einer Demonstration gegen die Coronamassnahmen sowie einer Gegen-Kundgebung dazu versammelt. Dabei nahm die Polizei zwei Personen fest. Im Gegensatz zur Demonstration in Zug, waren die beiden Kundgebungen in Luzern nicht bewilligt. (red)