Leserbrief Mehr als ein Fossil «Gemeinden würden Urnen kippen», Ausgabe vom 14.April

Selber gehöre ich zu den anscheinend sehr wenigen Leuten, welche wenn irgend möglich ihre Stimme persönlich an der Urne abgeben. Dies geschieht nicht aus Nostalgie; ich habe meine guten Gründe:

Die Urnenabstimmung in der heute durch Abschaffung gefährdeten Form ist ein Produkt der Demokratisierung im 19.Jahrhundert. Alle Stimmzettel wurden von den Abstimmenden persönlich in die versiegelte Urne gelegt. Diese durfte erst nach Schluss der Abstimmung geöffnet werden. Die permanente Anwesenheit mehrerer Personen bei der Stimmabgabe und beim Öffnen der Urne und Auszählen bezweckte auch eine gegenseitige Überwachung, damit missliebige Stimmzettel nicht auf die Seite geschafft wurden.

Dass dies nicht nur Theorie ist, erlebte mein Vater (1912–1997) in einer sehr kleinen Gemeinde eines weitläufigen Kantons. Er hatte kurz vor dem Zweiten Weltkrieg bei den Nationalratswahlen für eine Aussenseiterliste gestimmt, und dann zwei Tage später in der Zeitung gelesen, diese Partei hätte in seiner Wohngemeinde keine einzige Stimme erhalten. Während Jahrzehnte wurde er in der Folge bei den Nationalratswahlen immer ins Abstimmungsbüro aufgeboten.

Ein neueres Beispiel aus dem gleichen Kanton: Die äusserst knapp ausgefallene Abstimmung vom 13.Februar 2011 musste am 23.September 2012 auf Weisung des Bundesgerichts wiederholt werden, weil einige Gemeinden die Abstimmungszettel zu früh vernichtet hatte, sodass kein Nachzählen mehr möglich war.

Wenn ich einen Stimmzettel der Post übergebe oder in den Gemeindebriefkasten werfe, weiss ich nicht, wer ihn nachher in Empfang nimmt und wer den Umschlag öffnet. Vermutlich ist es beide Male nur eine einzige Person. Beim E-Voting kommen noch die Risiken von fahrlässigen oder gar provozierten PC-Pannen dazu – ganz zu schweigen von unbestellten und bestellten Hacker-Angriffen. Nach einigen Jahrzehnten Elektronik ist mir auch das Prinzip bekannt: Elektronische Systeme aller Art machen nur dort Fehler, wo man es leicht feststellen und überprüfen kann. In allen andern Bereichen sind sie absolut unfehlbar. Ex cathedra!

Jürg Röthlisberger, Cham