Mehr als nur eine Messe im Ägerital Alle drei Jahre findet im Ägerital die Gewerbeausstellung Gema statt, die gleichzeitig ein grosses Volksfest ist. Am kommenden Freitag ist es wieder soweit. Rahel Hug

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren: Stefan Heinzer beim Stand der Iten & Henggeler Holzbau AG. (Bild: Stefan Kaiser, Unterägeri, 23. April 2019)

«Es ist die grösste Veranstaltung im Ägerital in diesem Jahr, und das Rahmenprogramm ist so dicht wie noch nie», sagt Martin Hofstetter vor dem Eingang der Aegerihalle. Am Wochenende wird hier die Post abgehen. Hof- stetter ist im Organisationskomitee der diesjährigen Gema für Marketing und Kommunikation zuständig und kann die Eröffnung der 24. Gewerbeausstellung kaum erwarten. Am kommenden Freitag, 26. April, um 18 Uhr fällt der Startschuss für die Messe, die laut Hofstetter, Inhaber und Geschäftsleiter der Unterägerer Medienagentur Frühform, gleichzeitig ein grosses Volksfest ist. «Sehen und gesehen werden steht im Vordergrund», sagt er. Die Ausstellung steht heuer unter dem Motto «Tradition – Innovation».

Mit über 80 Ausstellern sei die Gema die grösste Gewerbeausstellung im Kanton, so Hofstetter. Und dahinter steckt der wahrscheinlich älteste noch bestehende Gewerbeverein im Kanton Zug: Der Gewerbeverein Ägerital, der 1836 unter dem Namen «Meisterbruderschaft Unterägeri» gegründet wurde. Er zählt heute über 250 Mitglieder.

Vom Gartenbauer bis zur Weinhandlung

Die Palette der Unternehmen, die an der Gema teilnehmen, ist breit gefächert. Vom Gartenbauer über die Elektrofirma, die Apotheke, den Maler und die Weinhandlung bis zur Bürgergemeinde sind alle vertreten. Eine Spezialität der Ägerer Gewerbeausstellung seien die «offenen Einheiten», erzählt Martin Hofstetter auf dem Rundgang durch das Areal, das neben der Aegerihalle auch die Turnhalle Acher und die Sportwiese umfasst. Das sind Stände, die von mehreren Gewerblern zusammen gestaltet werden und die man auf dem Rundgang durchqueren muss, um überhaupt weiterzukommen. So werden beispielsweise am Stand von OK-Präsident Andreas Gisiger (Sanitärunternehmen A. Gisiger GmbH) und Martin Hofstetter verschiedene Sinne angesprochen. «Es wird eine Art Dunkelkammer geben, wo verschiedene Sinne – Hören, Fühlen, Riechen und Sehen – aktiviert werden», verrät Hofstetter.

An der Gema ist für jede und jeden etwas dabei. So lassen sich etwa in der Sonderschau des Imkervereins Aegerital Bienen in einer Vitrine beobachten. Bildxzug und Roche Diagnostics zeigen, wie ein Roboterfahrzeug funktioniert. Am Stand der Pfadi Morgarten gibt’s das berühmte Schlangenbrot und der Schwingclub Ägerital präsentiert, quasi als «Aufwärmübung» für das Eidgenössische, ein Show-Schwingen, bei dem die Besucher auch selber ins Sägemehl steigen dürfen. Am Samstag, 27. April, sind um 13.30 und um 17.30 Uhr die Aktivschwinger an der Reihe, am Sonntag um 13.30 Uhr die Jungschwinger. Wer beim Bob-Anstossen mit dem Profi Marcel Rohner die beste Zeit erreicht, dem winken Tickets für eine Bobfahrt in St. Moritz. Die Bürgergemeinde bringt den Besuchern traditionelle Berufe näher und im Streichelzoo und in den Hüpfburgen kommen die Kleinsten auf ihre Kosten.

Nun werden die Stände eingerichtet

Laut Andreas Gisiger hat das OK vor zweieinhalb Jahren mit den Vorbereitungen gestartet. Die Aufbauarbeiten dauern gesamthaft rund zwei Wochen. Am Dienstag, 23. April, wurde der Aufbau der Stände abgeschlossen, sodass sich die Betreiber einen Tag später vor Ort einrichten können. Die Wiese schliesslich wird mit Flies und Holzschnitzel bedeckt. «Wir sind auf Kurs», zeigt sich Gisiger, der für die Bauten zuständig ist, zufrieden. Auch seine Vorfreude ist riesig. Er sagt: «Das grösste Highlight für mich ist jeweils die Dorffest-Stimmung, die an der Gema herrscht.»

Ein buntes Festprogramm

Die Gema wird am Freitag, 26. April, um 18 Uhr eröffnet. Am Samstag ist die Ausstellung von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr offen. Die Festwirtschaft ist am Freitag und Samstag bis 24 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr geöffnet. Wer in der legendären Gema-Bar einen Schlummertrunk geniessen will, hat diese Gelegenheit am Freitag und Samstag bis 2 Uhr.

Am Freitagabend sorgt ab 20 Uhr «Z’Hansrüedi» für musikalische Unterhaltung. Am Samstag um 11 Uhr gibt der Shanty-Chor ein Konzert, von 11 bis 14 Uhr spielt Globi mit den Kindern. Zur selben Zeit kann der Siegermuni des Esaf, Kolin, auf dem Gelände bestaunt werden. Um 12.30 Uhr spielen die Ägeriseekrainer, um 14.15 Uhr gibt es eine Aufführung der Tanzgruppe des Sportcenters. Um 14.45 Uhr und um 18 Uhr spielt die Musikschule, Flugo fertigt ab 16 Uhr Holzskulpturen mit der Motorsäge. Um 16.30 Uhr folgt die Modeschau «Rock + Co». Am Abend heizen «Die Pissnelken» dem Publikum ein (ab 20 Uhr). Am Sonntag wird ab 9 Uhr ein Brunch angeboten. Die Schlagersängerin Monique ist um 9.30, 10.45, 13 und 15.30 Uhr zu hören und gibt um 11.30 Uhr eine Autogrammstunde. Von 13 bis 16 Uhr spielt Globi mit den Kindern und Kolin ist von 13 bis 15 Uhr vor Ort. Die Modeschau startet um 14 Uhr und die Verlosung der Tombola erfolgt um 16 Uhr. Während der Ausstellung wird ein Kinderhort angeboten. Ab 23.30 Uhr fährt ein Shuttlebus innerhalb des Ägeritals. Der Eintritt ist gratis. (rh)

Hinweis

www.gewerbe-aegeri.ch