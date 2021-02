Leserbrief Mehr Dialog bei der Standortsuche für 5G-Antennen «Über 900 Unterschriften gegen 5G», Ausgabe vom 5. Februar

Die Gemeinden werden in der Thematik Mobilfunk in der Regel sich selbst überlassen. Sie wären aber in der wichtigen Pflicht, mit den Mobilfunkprovidern auf Augenhöhe im Dialogmodell Standorte für Antennenanlagen festzulegen. Mit der Einführung von 5G wird es in der Schweiz über die nächsten Jahren Tausende neuer Antennenanlagen geben. Die Suche nach Grundeigentümern gestaltet sich zunehmend schwierig, weil viele Grundeigentümer die nicht marktgerechten Knebelmietverträge der Provider zu Recht scheuen. Nicht umsonst schreibt Hubert Stöckli in seinem Kommentar zum Bundesgerichtsurteil 4C.345/2005: «Es sehe sich vor, wer als Vermieter einen solchen Vertrag eingeht! Die Bindung ist dauerhaft, der Rummel voraussehbar, die vorzeitige Vertragsauflösung kaum möglich – und der Mietzins bei alledem bescheiden!»

Aus diesem Grund haben Salt und Sunrise nun mit den SBB in Hünenberg See eine willige Grundeigentümerin gefunden, um ihre Antennenanlagen doch noch zu realisieren. Frustrierend für die Einsprecher ist, dass die Behörden eine baupolizeiliche Bewilligung erteilen müssen, sofern alle gesetzlichen Auflagen eingehalten werden. Deshalb ist den Einsprechern zu empfehlen, bei solchen Einsprachen unter Einbezug findiger Anwälte für die Provider ungeliebte Präzedenzurteile zu erwirken, wie dasjenige vom 3. September 2019 BGE 1C_97/2018, bei dem das Bundesgericht das Bundesamt für Umwelt angehalten hat, das QS-System für Mobilfunk Antennenanlagen zu überprüfen, weil im Kanton Schwyz im Februar 2016 bei einer stichprobenartig durchgeführten Kontrolle von Antennenanlagen bei über 60 Prozent der Antennen Verstösse gegen die baupolizeilichen Bewilligungen festgestellt wurden.

Der erfolgversprechendste Weg zur Verhinderung solch einer Antennenanlage ist über den Ortsbildschutz zu suchen, an dem sich die Provider üblicherweise die Zähne ausbeissen. Gute Lösungen gäbe es sicherlich auch in Hünenberg See, sowohl für die Provider als auch für die Bevölkerung, verfügt doch fast jeder über ein Smartphone, welches ohne Mobilfunkantenne leider Gottes nicht funktioniert.

Vorstellbar wäre, entlang der SBB-Strecke mehrere schwach strahlende Antennen zu platzieren, etwa auf den Fahrleitungsmasten, die dann allesamt «weniger» strahlen als eine Gross-Antennenanlage. Dafür brauchte es aber acht bis zehn Antennen vom Dersbach bis zur SBB-Station in Cham. Der Vorteil wäre, dass solche Anlagen von allen drei kommerziellen Mobilfunkprovidern mitbenutzt werden könnten, analog zu einem Antennensystem in einem Einkaufszentrum.

Den Mobilfunkprovidern wäre zu empfehlen, vermehrt Gespräche mit den Gemeinden zu führen, um möglichst einvernehmlich neue Antennenanlagen bewilligt zu bekommen, anstatt sich zurückzulehnen und sich auf das Erwachsen der Rechtskraft der baupolizeilichen Bewilligung zu verlassen. Das ist eine reine Zeitfrage von circa vier Jahren, mit dem Gang bis maximal vor Bundesgericht.

Daniel Gruber, Zug