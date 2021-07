Leserbrief Mehr Grautöne statt schwarz und weiss Gedanken zum Umgang mit der Covid-19-Pandemie

Vor ziemlich genau einem Jahr schrieb ich unter dem Titel «Leben! Nicht bloss überleben.» einen Leserbrief in dieser Zeitung. Damals habe ich die Verhältnismässigkeit vieler Coronamassnahmen kritisch hinterfragt. In der Zwischenzeit konnten glücklicherweise offensichtlich wirksame Impfstoffe entwickelt werden und die Medizin hat viele Erfahrungen im Umgang mit der Krankheit gesammelt. Die Hospitalisationsrate entkoppelt sich zunehmend von den Infektionen, womit das Virus eigentlich seinen Schrecken zunehmend verlieren sollte.

Davon ist in der Gesellschaft leider nicht viel zu spüren. Die zunehmend moralisierend geführte Debatte und die damit einhergehende Spaltung der Gesellschaft machen mir Sorgen. Anstatt in Grautönen wird nur noch in schwarz und weiss gedacht. Es fehlt an einem auf gegenseitigem Respekt und Toleranz basierenden Diskurs. Daran sind zahlreiche Medien nicht unschuldig. Menschen, die eine andere Meinung vertreten, werden – nicht nur in den Boulevardmedien – differenzierungslos als «Coronaskeptiker» schubladisiert, schon bald bringt wohl die Epsilon-Variante zusätzliche Klicks, kritisch reflektiert wird äusserst selten etwas – von ihrer Rolle als vierte Gewalt haben sich viele Medien offenbar zwischenzeitlich verabschiedet.

Aber auch die Gesellschaft scheint lethargisch geworden zu sein: Da fordert ein Politiker– unter Applaus von anderen Politikern und Fachleuten aus dem Bundesamt für Gesundheit – ungeimpfte Personen mit einem Sticker erkenntlich zu machen. Wo bleibt der Aufschrei, der eigentlich kommen müsste? Was kommt als Nächstes? Eine Empfehlung, dass bei Ungeimpften nicht mehr eingekauft werden soll? Quartiere, in welchen nur noch geimpfte Leben dürfen? Zugegeben, sehr stark überspitzt, die letzten beiden Sätze. Sie sollen aber zeigen, dass es an der Zeit wäre, viel von dem was momentan läuft, nicht mehr einfach als gegeben zu nehmen, sondern mit kritischem Geist zu hinterfragen. Entwickelt sich unsere Gesellschaft in die richtige Richtung? Und im Sinne eines vorsorglichen Disclaimers: Persönlich bin ich zweimal geimpft und klar der Meinung, dass eine möglichst hohe Impfrate wichtig ist, um die Pandemie möglichst schnell hinter uns zu lassen. Aber es gibt achtenswerte Gründe, dies anders zu sehen – und für diese Meinungsvielfalt stehe ich ein.

Martin Würmli, Zug