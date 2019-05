Mehr Komfort für allgemeinversicherte Patienten «Ein guter Grundversorger sein», Ausgabe vom 9. April

Da ich inzwischen im Zuger Kantonsspital und in der Reha war, konnte ich leider nicht früher reagieren. Unter anderem meint der Direktor der Andreas-Klinik Jonas Zollinger: «In der Klinik soll es mehr Hotelkomfort geben, eingerichtet von einem Hoteldesigner. Die Privat- und Halbprivatzimmer sollen mehr Komfort und Atmosphäre bieten mit Holzböden, schönen Farben und einer Kaffeemaschine.» Als Allgemeinversicherte möchte ich Herr Zollinger darauf aufmerksam machen, dass die Zimmer für Allgemeinversicherte in der Andreas-Klinik ein Hohn sind. Es sind Mehrbettzimmer (mindestens 4 Betten) ohne Nasszellen. Die WC und Duschen sind auf dem Gang, und das finde ich wirklich für eine moderne Klinik eine Schande. Anstelle Holzböden und Kaffeemaschinen für Halbprivat- und Privatversicherte sollte man zuerst einmal etwas für allgemeinversicherte Patienten tun. Im Zuger Kantonsspital in Baar gibt es fast nur Zweierzimmer, auch für Allgemeinversicherte, und alle mit WC und Dusche. Als «guter Grundversorger», was die Andreas-Klinik sein möchte, wäre es an der Zeit, Mindest-Komfort auch für Allgemeinversicherte anzubieten.

Yvonne Livingston, Cham