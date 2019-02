Bringt ein Umzug mehr Leben in die Baarer Dorfstrasse?

Obwohl der Kampf um die besten Standorte im Kanton Zug natürlich knallhart geführt wird, herrscht unter den expansiven Bäckereien und Confiserien offenbar Minne. Neben der Confiserie Speck sprechen auch Verantwortliche der Zumbach Bäckerei-Confiserie und der Bäckerei Hotz Rust AG von der Konkurrenz, die die Szene gerade beleben würde. Adrian Zumbach verweist auf die Vorteile dieser Situation: «Es ist in erster Linie positiv, dass die meisten verfügbaren Standorte durch lokale Familienunternehmen und nicht etwa durch internationale Ketten abgedeckt werden. Dadurch bleibt die Wertschöpfung im Kanton und es werden weiterhin Lehrlinge ausgebildet.» Sein Unternehmen ist gegenwärtig – am Firmensitz in Unterägeri sowie in Baar und Zug – an insgesamt fünf Standorten präsent und verfolge zurzeit «keine konkreten Expansionspläne».

Gleiches gilt für die Hotz Rust AG, die ihren Sitz und ihr Hauptgeschäft in Baar hat, und darüber hinaus in Zug und Rotkreuz vertreten ist. Die grosse Konkurrenz sorge dafür, dass die Zuger Bäckereien innovativ blieben, schreibt Andrea Hotz. Keine Antwort erhielt unsere Zeitung auf die schriftlichen Anfragen von der Konditorei von Rotz und der Nussbaumer Bäckerei-Konditorei, die beide in Cham ansässig sind, sowie von der Bäckerei Bossard aus dem Kantonshauptort. (bier)