Mehrfamilienhaus Brand in Cham fordert vier Verletzte Am Samstagabend brach in einem Mehrfamilienhaus in Cham ein Brand aus. Zehn Personen wurden wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch untersucht, vier Personen mussten ins Spital.

Die Feuerwehrleute im Einsatz in Cham. Bild: Zuger Polizei (Cham, 15. Januar 2023)

Bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei gingen am Samstag kurz vor 19 Uhr mehrere Meldungen ein, dass aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus am Nelkenweg starker Rauch sichtbar sei. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Bewohner im Haus. Umgehend wurden die Feuerwehr Cham wie auch der Rettungsdienst Zug aufgeboten. so die Polizei in einer Mitteilung.

Die Bewohner und Bewohnerinnen wurden evakuiert und zehn Personen wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch die Rettungsdienste medizinisch untersucht. Vier Personen mussten für weitere Abklärungen ins Spital eingeliefert werden.

Das Feuer hatte eine starke Rauchentwicklung im Keller verursacht. Der Sachschaden ist gemäss Polizei beträchtlich, könne aber noch nicht beziffert werden. Die Wohnungen sind vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Gemeinsam mit dem Vertreter der Gemeinde Cham konnte aber für alle Bewohnerinnen und Bewohner eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden werden.

Der Keller des Hauses nach dem Brand. Bild: Zuger Polizei (Cham, 15. Januar 2023)

Die Ursache ist noch nicht geklärt. Im Einsatz standen 70 Angehörige der Feuerwehr Cham, Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug, Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, der Rettungsdienste Zug, Schwyz, Luzern und von der Stadt Zürich sowie der Zuger Polizei. (zfo)