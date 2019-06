Mehrfamilienhaus in Unterägeri nach Dachstockbrand unbewohnbar In einem Mehrfamilienhaus in Unterägeri ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Aus dem Wohnhaus steigen Flammen empor. (Bild: Zuger Polizei (Unterägeri, 1. Juni 2019))

(zim/pd) Am Samstag, kurz vor 5.45 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass am Strandweg in Unterägeri ein Wohnhaus brenne. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräften vor Ort stand der Dachstock laut Meldung der Zuger Strafverfolgungsbehörden bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Unterägeri begann umgehend mit den Löscharbeiten und rückte unter Atemschutz in das Gebäude vor. In der Folge konnte das Feuer gelöscht werden.

Der aufsteigende Rauch des brennenden Wohnhauses war weitherum zu sehen. (Bild: Zuger Polizei (Unterägeri, 1. Juni 2019))

Beim Brandausbruch befanden sich sechs Personen in dem Gebäude. Sie konnten das Mehrfamilienhaus rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurde das Wohnhaus stark in Mitleidenschaft gezogen und ist nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde Unterägeri kümmert sich nun um eine Ersatzunterkunft für die Bewohner.

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen rund 60 Angehörige der Feuerwehr Unterägeri , der Stützpunktfeuerwehr der Stadt Zug (FFZ), der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.