Mehrwert-Initiative Die Unterschriftensammlung der SP ist erfolgreich gestartet Gegen die unfreiwillige Abwanderung von Zugerinnen und Zugern: 300 Unterschriften sind am ersten Sammeltag zusammengekommen.

SP-Teams sammelten in den ersten Stunden in verschiedenen Zuger Gemeinden bereits über 300 Unterschriften. Bild: PD

(cro) Mehr bezahlbarer Wohnraum, mehr Fairness und mehr Lebensqualität für alle. Das will die SP mit der Mehrwert-Initiative erreichen, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung heisst. Der Tenor am kantonalen Parteitag vom 25. Juni war einstimmig: Das brennendste Problem im Kanton Zug seien die hohen Wohnkosten, ist weiter zu lesen. Die SP kämpfe seit jeher für die Schaffung und Erhaltung von bezahlbarem Wohnraum. Mit der Initiative zur Mehrwertabgabe zeigt sei einen mehrheitsfähige, faire und wirksame Lösung auf. Am vergangenen Samstag ist die Unterschriftensammlung in diversen Gemeinden gestartet.

Weil Zug wächst, wird verdichtet gebaut. Dabei entstehen meist teure Wohnungen, wo vorher preisgünstige waren. Eine angemessene Mehrwertabgabe schaffe Anreize, neue preisgünstige Wohnungen zu schaffen, argumentiert die Partei. Denn die Mittel aus der Abgabe sollen mindestens zu 50 Prozent in preisgünstigen Wohnungsbau investiert werden.

Mehr Fairness

Das Bevölkerungswachstum verlangt nach mehr Infrastruktur, Schulen, ÖV, aber auch nach mehr Erholungszonen. Diese Kosten tragen die Steuerzahler. Die Mehrwert-Initiative sorgt dafür, dass sich Landbesitzer, die von der Verdichtung profitieren, indirekt an den Kosten beteiligen. So wie es das Gesetz bereits bei Neueinzonungen vorsieht. «Das entspricht dem Verursacherprinzip und ist fair», schreiben die Initianten. Denn Rückzonungen werden vom Staat voll entschädigt.

Ein Teil der Abgaben muss in raumplanerische Massnahmen fliessen, die der breiten Bevölkerung zugutekommen. So stehen Mittel und Flächen zur Verfügung, um die Quartiere aufzuwerten. In Zukunft brauchen die Siedlungen mehr Bäume, Grünflächen, Parks und Spielplätze. Die Landbesitzer können die Abgabe auch als Sachleistung einbringen.