Leserbrief Mein Fasnachtsherz blutet «Singende Mexikaner und sexy Pilotinnen», Ausgabe vom 7. Februar

Wir stehen kurz vor der Fasnachtszeit, für viele ein absoluter Jahreshöhepunkt. Da wird gebastelt, gemalt, genäht und gezimmert, was das Zeug hält. Freundschaften Gleichgesinnter werden geknüpft, Guggenmusiken erstellen ihr Outfit und planen ihre Einsätze. Fasnacht ist bei uns Tradition. Schon als Kinder haben wir uns mit Freuden verkleidet, schlüpften in eine andere Rolle und haben wunderbare Zeiten erlebt. Ob als Cowboy, Indianer, Chinese oder Mönch, wir wollten und haben nie jemanden beleidigen wollen, das kam uns überhaupt nie in den Sinn. Kürzlich erschien in dieser Zeitung ein Beitrag über rassistische Auftritte und Darstellungen während der Fasnachtszeit. Das hat mir im wahrsten Sinne den Fasnachtshut gelupft. Die Fasnächtler pflegen keinen Rassismus, Achtung und Freude einige Tage jemand anders zu sein, eine ungewohnte Rolle zu spielen und einmal aus der eigenen Haut zu schlüpfen, sind für sie eine pure Freude. Keinem käme es in den Sinn, jemanden zu verhöhnen oder sich über andere lustig zu machen. Wer das fasnächtliche Treiben anders sehen will, achtet weder Traditionen noch kann er pure Freude leben. Ich verrate nicht, in welche Rolle ich in den kommenden närrischen Tagen schlüpfe, ob als Nonne, Mönch, Pfarrherr oder Marsmensch, ich mache mich über niemanden lustig, freue mich weiterhin an diesem schönen urtümlichen Brauch und bedaure alle, die dort etwas suchen, wo sie nur heuchlerisch etwas finden.

Tony Spillmann, Zug