Mein Thema Hoch und Tief Gedanken über den Rhythmus des Lebens

Anita Wagner Weibel

Weise Menschen wissen um beide Seiten des Lebens – sie wissen um den Rhythmus des Lebens, um Höhen und Tiefen, dunkle und helle Stunden, und darum dass beides seinen Ort und seine Zeit hat.

Das Wissen um einen solchen Rhythmus des Lebens kann eine gewisse Gelassenheit mit sich bringen. Mein Leben kennt die Tränen, meine Narben erinnern an die Schmerzen, mein Mut weiss um die Angst, meine Träume erzählen von dem, was nicht ist. Das Gestern und das Morgen, das dunkle und das Helle, das Schöne und das Schwere im Heute leben – und das in einer Leidenschaftlichkeit, die aus der Gelassenheit kommt.

Das ist Lebenskunst und will gelernt sein. Jeder muss seinen Rhythmus des Lebens finden, seinen ganz persönlichen Weg mit Glück, Sehnsucht, Erfülltsein, aber auch mit Einsamkeit, Schmerz, Trauer zu leben, der Leidenschaft und der Gelassenheit sozusagen den ganz persönlichen Stempel aufsetzen. Sich so auf das Leben einzulassen, es in dieser Leidenschaftlichkeit zu leben und zu lieben, das kann nur gelingen, wenn ich mich getragen weiss von einem Gott, in dem all diese aufgehoben ist, der mich hält, und schützt, konfrontiert und herausfordert, von einem Gott, der Leben in Fülle will.

Gemeindeleiterin im Ruhestand, Rotkreuz

