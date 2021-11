Mein Thema Mein Pflichtenheft Gedanken eines Geistlichen über seine Aufgaben. Adrian Suter Hören Drucken Teilen

Adrian Suter, christkath. Pfarrer, Luzern

Gespräch unter Pfarrerskolleginnen und -kollegen: in der Kirche werden Reglemente, Verordnungen und Pflichtenhefte umfangreicher und komplizierter. Manche fanden das richtig, weil so die Kompetenzen präzise abgegrenzt sind. Andere hatten Vorbehalte, empfanden Detailregelungen als überflüssig oder gar als Misstrauensvotum.

Im Grunde habe ich als christkatholischer Pfarrer ein einfaches Pflichtenheft, nämlich die Weiheliturgie: «Du wirst in der Gemeinde, in die du gerufen wirst, das Evangelium verkünden und mit ihr die heilige Eucharistie feiern... In Liebe und Wachsamkeit sollst du für die Gemeinde sorgen, in der du wirken wirst. Du sollst Zweifelnde stärken und Irrenden den rechten Weg weisen... Liebe die Einheit. Harre aus in der Hoffnung.» – Und weitere Aufgaben.

Wenn die Kirche ihr eigenes Beten ernst nimmt, steht das ganze kirchliche Recht im Gebetbuch: In der Taufliturgie werden menschliche Grundrechte und Aufgaben thematisiert. Die Regeln der Gemeinschaft widerspiegeln sich in der sonntäglichen Eucharistiefeier. Die Liturgie ist nicht nur schönes Feiern, sondern Leitlinie des Zusammenlebens in der Gemeinschaft.

