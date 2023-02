«Meine Fasnacht» Mier liebä Legor! Güüüsäää! In der Kolumne «Meine Fasnacht» äussern sich Zuger Fasnachtspersönlichkeiten zu frei gewählten Themen in Verbindung mit der fünften Jahreszeit. Andreas Iten* Drucken Teilen

Dieser Klang ist für mich Heimat, Kindheit und Freude zusammen. Denn als gebürtiger Oberägerer ist mir dieser Klang quasi in die Wiege gelegt worden. Als Sohn von fasnächtlichen Eltern war ich schon als Kleinkind mit dabei. Doch früh übt sich und somit war ich mit sechs Jahren schon das erste Mal als Legor am ­Umzug. Gekleidet mit dem orange-­grünen Gewand und ausgestattet mit Süssigkeiten und natürlich auch mit den typischen Fasnachtsorangen.

In meiner Jugendzeit war ich an der Fasnacht als Wagenbauer unterwegs. Obwohl ich zwei linke Hände habe, genoss ich die Fasnacht mit vielen Stunden beim Basteln und Handwerken. Den enormen Aufwand für den Umzug (und das Feiern vom Güdeldienstag) spürte man zwar jeweils am Aeschlimittwoch in den Knochen und im Kopf, trotzdem war ich auch jedes Mal zutiefst traurig, dass die Fasnacht zu Ende ist. Dieses Gefühl hat mich nie verlassen und treffe ich jedes Jahr wieder an. Obwohl die Fasnacht mit sehr viel Arbeit verbunden ist, ist es immer wieder ein grossartiges Gefühl, mit dem ganzen Dorf am gleichen Strang zu ziehen.

Heute verkörpere ich die Figur des Hans Kuony und organi­siere zusammen mit dem Legorenrat und unserem Oberhaupt Legorenvater Martin I. die Fasnacht. Somit verbringe ich aktuell sehr viel Zeit mit der Vorbereitung, in der Hoffnung, dass alles klappen wird. In meinem ersten Jahr empfinde ich das persönlich als sehr stressig.

Doch wenn mich am Güdeldienstag die Gesichter an den Strassenrändern glücklich anlachen, wird all dieser Stress vergessen sein, und ich werde mich schon wieder auf die nächste Fasnacht freuen. Denn dieses wohlige Gefühl der Gemeinschaft ist so unbeschreiblich wie die Fasnacht selbst und wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass unsere Fasnacht schon seit 188 Jahren besteht.

Schöne Fasnacht wünsche ich allen!

*Andreas Iten, 28, alias Hans Kuony ist Spielleiter der Legorenfasnacht in Oberägeri.