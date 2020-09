Leserbrief Meinung zur SVP-Initiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September

Die EU will vor allem eines von uns: Geld. Dieser Forderung kommen wir brav nach, siehe Kohäsionsmilliarde. Deshalb wird die EU auch nach einem Ja zur Begrenzungsinitiative die Türen nicht zuschlagen, sondern weiter mit uns zusammenarbeiten. Denn einige Verträge der Bilateralen I dienen der EU viel mehr als der Schweiz.

Dank dem Landverkehrsabkommen können die 40-Tönner der EU durch unser Land donnern. Die besten Universitäten Europas liegen mit den britischen und der ETH ausserhalb der EU. Wer will schon auf diesen Wissenstransfer verzichten? Durch das öffentliche Beschaffungswesen werden billige Firmen aus dem Ausland angeworben, aber diese Firmen schaffen weder Arbeitsplätze in der Schweiz, noch bezahlen sie hier Steuern. Im Gegenzug hat eine Schweizer Firma kaum Chancen im Ausland einen Auftrag zu ergattern, weil sie mit den tiefen Preisen schlicht nicht mithalten kann. Die EU ist einer unserer grössten Handelspartner, gerade darum wird die EU nicht darauf verzichten, weiterhin Handel mit uns zu treiben.

Während innerhalb der EU einige Staaten, wie etwa Frankreich, laut darüber nachdenken, die Personenfreizügigkeit zu regulieren, stehen in der Schweiz immer noch alle Türen offen. Aber mit der Personenfreizügigkeit wird unser Sozialsystem durch all die Zuwanderer aus der EU extrem belastet. Dadurch geraten die Finanzen der Schweiz in Schieflage, das kann nicht im Sinne der EU sein, da sie uns als Geldgeber zu sehr schätzt.

Wir werden mit der EU neu verhandeln, diesmal bitte fair und nicht nach der Zwängerei von Brüssel. Wir haben genügend Trümpfe, um gute Verträge auszuhandeln, wir müssen sie nur endlich ausspielen. Durch die Begrenzungsinitiative können wir die Zuwanderung wieder selber steuern; wir holen die Arbeitskräfte, die wir wirklich brauchen, unser Sozialsystem wird nicht weiter ausgehöhlt und unsere Lebensqualität steigt wieder dank mehr Freiraum.

Esther Monney, Unterägeri