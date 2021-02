Leserbrief Meinungen zum Burkaverbot Zur nationalen Abstimmung vom 7. März und zum Leserbrief von Elisabeth Glas in der «Zuger Zeitung» vom 20. Februar

Bessere Werbung hätte sich die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» nicht wünschen können. Die Coronapandemie und die damit verhängte Maskenpflicht haben uns eindrücklich vor Augen geführt, welches Unbehagen das Verbergen unserer Gesichter auslöst. Schliesslich gehört es zu unseren Grundwerten, einander ins Gesicht zu schauen, wenn wir miteinander sprechen. In einer Demokratie, die vom Meinungsaustausch ihrer vielfältigen Bürgerinnen und Bürger lebt, suchen wir den Dialog von Angesicht zu Angesicht – und geben uns dem Gegenüber jederzeit offen zu erkennen. Wer in der Schweiz eine Burka oder einen Niqab trägt, tritt diese Grundwerte mit Füssen. Beides sind Symbole systematischer Unterdrückung der Frau, die mit unserem in der Bundesverfassung verankerten Verständnis der Geschlechtergleichstellung nicht vereinbar sind. In der Schweiz ist kein Platz für eine «Kleidervorschrift», welche die Frau dem Mann unterordnet. Ausserdem tragen nur wenige Frauen Burka oder Niqab tatsächlich freiwillig. Selbst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Unrechtmässigkeit dieser Praktik festgestellt, als er 2014 urteilte, dass die Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum in Konflikt mit dem freiheitlichen Zusammenleben einer Gesellschaft steht. Wenn sogar dieses europäische Gericht, das normalerweise allerhand Absurditäten schützt, zu diesem Schluss gelangt, zeigt das deutlich, weshalb wir am 7.März ein deutliches Ja zum Verhüllungsverbot in die Urne werfen müssen.

René Kryenbühl, SVP Oberägeri

In der Schweiz ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir einander ins Gesicht schauen, wenn wir miteinander sprechen. Wie störend es ist, wenn das Gegenüber sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt, erleben wir aktuell durch das Tragen der Schutzmasken. Vor allem aber ist nicht zu dulden, dass Chaoten an Demonstrationen, Hausbesetzungen, Sportanlässen et cetera ihr Unwesen treiben und sich durch die Verhüllung ihres Gesichtes einer Strafverfolgung entziehen und somit nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Daher bin ich überzeugt: Nur ein landesweit gültiges Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum schafft die wichtige und verbindliche Rechtsgrundlage.

Rolf Ineichen, Cham

Die Argumente der Gegner sind irreführend. Sie argumentieren mit einer «liberalen Kleiderordnung» oder behaupten gar, die Frauen würden sich freiwillig verschleiern. Genauso schockierend ist das Gegenargument, die Verhüllung betreffe ja nur ein paar wenige Frauen in der Schweiz. Wer die Verschleierung von Frauen unter dem wohlklingenden Siegel der «interkulturellen Akzeptanz und Toleranz» unterstützt, degradiert diese Frauen in Tat und Wahrheit zur Zweitklassigkeit und macht sich zum Steigbügelhalter der Unterdrückung. Wenn Sie das nicht wollen, dann stimmen Sie am 7.März Ja zum Verhüllungsverbot.

Gregor R. Bruhin, Präsident SVP Stadt Zug

Ich weiss nicht, welchen Stoff ich rauchen müsste, damit ich in unserer Kultur eine Frau mit schwarzem Sack über dem Körper, ganz klar ein Symbol von militantem Islamismus, mit einer emanzipierten Frau mit High Heels gleichstellen könnte. Ich empfehle allen den Leitartikel in der NZZ vom letzten Samstag, 20.Februar, von Chefredaktor Eric Gujer zu diesem Thema zu lesen. Er schreibt: «Der Islamismus ist keine abstrakte, sondern eine reale Gefahr. In seinem Namen werden Menschen ermordet und drangsaliert. Sein Symbol ist die Vollverschleierung, die deshalb kein Platz in einer freiheitlichen Gesellschaft hat.» Im Übrigen geht es in dieser Volksinitiative um ein Verhüllungsverbot im Allgemeinen. Man kennt ja die Beispiele zu Genüge, wenn ein Saubannerzug (Chaoten, schwarzer Block) verhüllt am 1.Mai ganze Häuserreihen beschädigt oder Hooligans verhüllt nach Fussballspielen die Einrichtung in Bussen und Eisenbahnwagen auseinandernehmen. Bereits 17 Kantone kennen dieses Verbot, auch der Kanton Zug. Mit mir haben schon viele engagierte und aufgeklärte Frauen das Ja abgeschickt.

Alice Landtwing, ehemalige Gemeinderätin und Kantonsrätin FDP, Zug