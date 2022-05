Leserbriefe Meinungen zum Thema Organspende Zur Abstimmung über das Transplantationsgesetz vom 15. Mai

Die Organspende und die Widerspruchslösung sind meines Erachtens mit drei ethischen Prinzipien behaftet. Erstens die Unantastbarkeit des Körpers mit dem Zwang zum aktiven Handeln. Zweitens das hilflose Sterben von Menschen, zum Teil in jungen Jahren, weil keine Organe vorhanden sind. Drittens der illegale Organhandel, der vom grossen Organmangel profitiert, aber viel Leid verursacht. Alles verursacht menschliches Leiden. Die Widerspruchslösung will hier einen Ausweg anbieten und das ist für mich der überwiegende Vorteil eines Ja. Jeder Mensch kann sich immer noch gegen eine Organspende aussprechen. Grosses Leid wird mit einem Ja vermindert. Ich habe jedoch Verständnis für die andere Meinung.

Christian Ehrbar, Gemeinderatskandidat FDP, Menzingen

Wenn die Befürworter des neuen Transplantationsgesetzes behaupten, dass sich nicht viel ändert, weil die Angehörigen noch immer Widerspruch gegen eine Entnahme einlegen können, machen sie bewusst eine Falschaussage. Angehörige können nur dann Widerspruch einlegen, wenn unklar ist, was der/die Verstorbene wollte. Gemäss Gesetz ist das aber höchstens bei Touristen oder Asylsuchenden, die erst kurz in der Schweiz sind, der Fall. Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz geben gemäss Gesetzestext explizit und unmissverständlich die Einwilligung, nach dem Tod ihre Organe zu spenden. Nur wer in einer Datenbank hinterlegt hat, dass keine Organe entnommen werden dürfen, ist davor bewahrt. Es gibt keine Rückfrage oder Konsultation bei Angehörigen, dies würde dem Gesetz und damit dem Willen der Verstorbenen widersprechen. Wie sicher solche Datenbanken sind, wissen wir nicht nur von «Meine Impfung» oder den gefälschten Impfausweisen, sondern auch von anderen von Hackern manipulierten Datenbanken. Somit ist ein gefälschter Eintrag oder das Löschen eines Eintrages relativ einfach und es ist nicht gesichert, dass der Wille des/der Verstorbenen respektiert wird. Wer spenden will, kann das problemlos dokumentieren, wer nicht will, muss zukünftig viel Aufwand betreiben, um sich vor der Organspende zu bewahren.

Karl Künzle, Menzingen

Das Transplantationsgesetz ist keine Frage über die Organspende an und für sich. Das muss beziehungsweise soll jeder für sich entscheiden. Es ist nämlich jedem seine eigene, persönliche Entscheidung und somit seine Privatsphäre – ja gar Intimsphäre – ob er sich für oder gegen eine Organspende entscheiden möchte. Nein, diese Vorlage ist eine Frage eines massiven und willkürlichen Eingriffes in die verfassungsrechtlichen Grundrechte des Menschen seitens des Staates. Das darf nicht sein! Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Mensch auf Organspenden angewiesen ist und es momentan zu wenig Spender hat. Dieser Mangel führt unweigerlich zu langen Wartelisten wie auch zum Tod geliebter Menschen. Aber eine Organspende sollte trotzdem nach wie vor auf freiwilliger Basis erfolgen. Statt Grundrechte zu verletzen, sollte vielmehr ein grösseres Bewusstsein für Menschen, die auf ein Organ angewiesen sind, entwickelt werden. Mittels Aufklärung, mittels gezielter Kommunikation und Information, wie auch mittels Vertrauen in die moderne Medizin. Für mich ist ein Nein zum Transplantationsgesetz unabdingbar.

Malaika Hug, Baar

Als ich vor über 20 Jahren zum ersten Mal einen Organspendeausweis besorgen konnte, dauerte es relativ lange. Ich war jung und in eine Apotheke ging ich selten. Und genau dann vergass ich stets, nach einem Spendeausweis zu fragen. Also bestellte ich direkt bei Swisstransplant ein paar Stück. Später nochmals 50 und nochmals 50. Während Jahren verteilte ich im gesamten Bekanntenkreis und bei jeder Gelegenheit Ausweise und erfuhr stets, dass die «Beschenkten» gar nicht wussten, wo und wie sie zu einem Ausweis gelangen konnten. Damals stellte ich mir vor, wie es wäre, wenn in jedem Briefkasten ein Ausweis landen würde; oder jedem Stimmcouvert einer beigelegt wird! Und nun ist es so weit: Das Thema ist gekocht und angerichtet, es muss nur noch gegessen werden – aber freiwillig. Die ganze Abstimmungsdebatte hat eine gute Seite: Landauf, landab befasst man sich mit dem Thema Organspende und es wäre der optimale Zeitpunkt, landesweit eine Spendeausweis-Aktion zu starten: Einfach die Ausweise den Krankenkassen-, Wahl- oder Steuerunterlagen beilegen. So kommt jede Schweizerin und jeder Schweizer zu einem Organspendeausweis und kann entscheiden, ob er seine Organe dereinst spenden will. Spenden sind im Übrigen per se freiwillig, es gibt keine Zwangsspende. Darum Nein zur Widerspruchslösung und Ja zur Organspende.

Ursula Keiser, Zug