Leserbrief Meinungen zur Pflege-Initiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 28. November

«Habe ich dieses Medikament an Frau X wohl in der richtigen Dosierung verabreicht? Habe ich den betagten Herrn Y wirklich verstanden, ist seine Denkfähigkeit eventuell verändert?»

Solche Fragen quälen Pflegende häufig noch lange nach Arbeitsschluss. Aufgrund der Arbeitsbedingungen sind sie oft einfach froh, wenn keine gravierenden Fehler vorgefallen sind. Dies ist unbefriedigend, belastend und erschwert eine Erholung an den freien Tagen. Diese Belastung hängt von der Anzahl der zu pflegenden Patienten, Spitexkundinnen und -kunden oder Heimbewohnenden ab. Wegen solcher Belastungen reduzieren viele diplomierte Pflegende ihr Pensum und über 40Prozent verlassen den Beruf frühzeitig.

Unnötige Kosten werden gespart und viel Leid vermieden, wenn diplomierte Pflegende die Risiken von Komplikationen im Spital, in der Spitex oder im Pflegeheim rechtzeitig einschätzen und die richtigen Massnahmen umsetzen. Die InterCare Studie der Uni Basel zeigt, dass 42 Prozent der Spitaleinweisungen von Pflegeheimbewohnenden vermeidbar wäre, wenn in den Heimen mehr qualifiziertes Personal zum Einsatz käme. Pflegefachpersonen sollen typische pflegerische Leistungen eigenverantwortlich abrechnen können. Bei vielen Pflegeleistungen ist die ärztliche Unterschrift unnötig und ein administrativer Leerlauf. Eine «Mengenausweitung» durch angestellte Mitarbeitende ist nicht zu befürchten. Private Spitexdienste müssen schon jetzt zu geplanten Leistungen Rechenschaft gegenüber Krankenversicherern ablegen.

Der Bundesrat hat erkannt, dass Massnahmen ergriffen werden müssen, um den drohenden massiven Mangel an diplomiertem Pflegepersonal zu begegnen. Er will eine halbe Milliarde in eine Ausbildungsoffensive investieren. Diese Massnahmen genügen nicht. Nur mit attraktiven Arbeitsbedingungen, welche unter anderem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Rechnung tragen, kann es gelingen, dass gut ausgebildetes Personal erhalten bleibt. Ansonsten ist viel Geld in den Sand gesetzt.

In unserer Gesellschaft haben Menschen Anspruch auf eine sichere und gute Pflegequalität. Deshalb ist es wichtig, die Pflegeinitiative anzunehmen.

Johanna Niederberger, pensionierte diplomierte Pflegefachfrau, Zug

Als diplomierte Pflegefachfrau HF und mit über 25 Jahren Berufserfahrung in der Langzeitpflege bin ich für ein klares Ja zur Pflege-Initiative. Der indirekte Gegenvorschlag reicht nicht aus, da dieser nichts an den Arbeitsbedingungen verändern wird. Die letzten Jahrzehnte zeigen klar, dass die Sozialpartner ihren Auftrag zu wenig oder nicht wahrgenommen haben. Die Verantwortung wird hin und her gespielt zwischen Kanton, Gemeinden und Arbeitgeber. Der Personalmangel ist nichts Neues und besteht schon länger. Bei den Arbeitsbedingungen hat sich jedoch kaum was oder nichts verändert. Mit dem Privatisieren von Pflegeeinrichtungen wurden neue Arbeitsverträge geltend gemacht, oft auf kosten der Arbeitnehmenden. Mit der Privatisierung steht der Profit vor der Gesundheit.

Über 43 Prozent verlassen ihren Beruf und fast die Hälfte davon vor dem 35. Lebensjahr. Mich erschreckt es, wenn ich Lernende Fachangestellte Gesundheit (FaGe) höre, die sagen, dass in ihrer Klasse schon während der Ausbildung mehr als die Hälfte von einem Berufswechsel sprechen. Das zeigt klar, dass auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen.

Tanja Wolleb, Menzingen