Vereine Meisterskulptur versteigert EVZ-Fan Oliver Brunner ersteigerte die Meisterskulptur «Slapshot». Der Erlös aus dem Verkauf fliesst in die Kasse des EVZ-Nachwuchses.

Der Meisterbecher der National League ging beim zweiten Titelgewinn in Folge durch den EVZ Anfang Mai schnell einmal in die Brüche. Da ist die aus der Zusammenarbeit zwischen dem Zuger Goldschmied und Kunstschaffenden Urs Bischof und dem EVZ-Bekleidungspartner LesDeux Men entstandene Meisterskulptur «Slapshot» von bleibendem Wert.

Es gibt nur die eine Skulptur. Deshalb erstaunt es nicht, dass bei deren Versteigerung auf der Handelsplattform ricardo.ch wacker zwischen dem 16. und 26. Mai mitgeboten wurde.

Oliver Brunner (links) nimmt die vom Zuger Künstler Urs Bischof geschaffene Skulptur in Empfang. Bild: PD

Das Rennen machte schliesslich der EVZ-Fan Oliver Brunner. Er holte das ersteigerte Juwel Mitte Juni im LesDeux-Concept-Store an der Zuger Bahnhofstrasse das meisterliche Juwel ab. Der Zuger Künstler Urs Bischof selber überreichte dem Meistbietenden das Kunstwerk.

Ein Teil des Erlöses aus dieser Aktion fliesst in die Kasse des EVZ-Nachwuchses. Also in die Talentschmiede, in der die Akteure heranreifen, welche dereinst in der ersten Mannschaft dazu beitragen sollen, damit der EVZ weiterhin für positive Schlagzeilen sorgen soll. Wie hoch der Erlös war, wollte niemand verraten. Bei edlen Güter ist es wie bei Top-Transfers: Verschwiegenheit ist höchstes Gut.

Für den EVZ-Nachwuchs: Marco Morosoli