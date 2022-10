Menzingen Auto stürzt 70 Meter eine Böschung hinunter – 80-Jähriger verletzt sich lebensbedrohlich Ein 80-jähriger Autofahrer stürzte in Menzingen eine steile Böschung hinunter – überschlug sich mehrmals – und kam rund 70 Meter neben der Strasse zum Stillstand. Der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt.

Das Auto stürzte eine steile Böschung hinunter. Bild: Zuger Polizei

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Edlibach in der Gemeinde Menzingen ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärten Gründen ist ein 80-jähriger Mann mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und dabei eine steile Böschung hinuntergestürzt. Beim Unfall überschlug sich das Auto mehrmals und kam schliesslich nach rund 70 Metern am Waldrand neben einer Scheune zum Stillstand. Das schreiben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung.

Der 80-Jährige wurde beim Unfall eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Die Einsatzkräfte, die kurz nach 16.15 Uhr alarmiert wurden, mussten den Mann befreien und aus dem unwegsamen Gelände bergen. Durch die Rega wurde der Verunfallte in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Die Einsatzkräfte bargen den Mann aus dem unwegsamen Gelände. Bild: Zuger Polizei

Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt und wird ermittelt. Spezialisten des Kriminaltechnischen Dienstes der Zuger Polizei nahmen eine umfangreiche Spurensicherung vor – auch eine Drohne wurde hierfür verwendet. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Hauptstrasse ab Moosrank bis Edlibach war für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt. (pl)