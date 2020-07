Menzingen: Autolenker übersieht beim Linksabbiegen entgegenkommendes Auto – zwei Personen verletzt In Menzingen sind bei der Verzweigung Nidfuren zwei Autos miteinander kollidiert. Zwei verletzte Personen wurden zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich.

An den beiden Unfallautos entstand hoher Sachschaden. Bild: Zuger Polizei (Menzingen, 18. Juli 2020)

(zim) Ein 50-jähriger Autolenker war am Samstag, 10.45 Uhr, von Menzingen in Richtung Ägeri unterwegs. Als er beanbsichtigte, bei der Kreuzung nach links in die Aegeristrasse einzubiegen, übersah er eine 35-jährige Autolenkerin, die von Ägeri kommend in Richtung Zug unterwegs war. In der Folge kam es zu einer seitlich/frontalen Kollision, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Sonntag mitteilten.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. An den Autos entstand laut Polizeiangaben Sachschaden in der Höhe von rund 40'000 Franken.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens, des Strassenunterhaltsdienstes sowie der Zuger Polizei.