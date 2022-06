Menzingen Bedrohlich beeindruckend: Eine Führung durch einen Lenkwaffenstützpunkt des Kalten Krieges Das Bloodhound-Museum auf dem Gubel bei Menzingen feiert diese Woche sein 20-jähriges Bestehen. Bald sollen neue Ausstellungsstücke die Sammlung ergänzen.

Hier stehen sie seit über 50 Jahren: Die Lenkwaffe mit dem passenden Namen «Bluthund». Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 11. Juni 2022)

Ein fremdes Flugzeug ist in den Schweizer Luftraum eingedrungen. Im Hauptquartier des Schweizer Militärs schrillen die Alarmglocken. Was tun? Die eigenen Düsenjäger sind zu weit weg, um das ausländische Objekt abzufangen. Es bleibt keine Wahl: Die Lenkwaffen des Typs «Bloodhound» kommen zum Einsatz.

Die Batterie in Menzingen, die geografisch ideal gelegen ist, erhält den Abschussbefehl: «Fire.» Eine der sechzehn auf dem Gubel stationierten Lenkwaffen schiesst gen Himmel, trifft das gegnerische Flugzeug und bringt es zum Absturz.

Museum feiert Jubiläum

30 Jahre lang stand der Lenkwaffenstützpunkt auf dem Gubel bereit für dieses Szenario, eingetreten ist es nie. Heute beherbergt das militärische Sperrgebiet ein Museum, das von der Militärhistorischen Stiftung des Kantons Zug (MHSZ) betrieben wird. Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums besuchte unsere Zeitung eine der öffentlichen Führungen, die regelmässig stattfinden.

Stiftungsrat Rolf Meier bittet gleich am Anfang um Verständnis, dass die Fotoapparate am Anfang noch in den Hosentaschen bleiben müssen, denn:

«Heute ist auch das Militär auf dem Gelände.»

Dieser Umstand macht die Führung umso aufregender. Eskortiert durch Grenadiere des Schweizer Militärs, führt Guide Roland Räber aus Wetzikon die rund zwanzig Interessierten durch das Gelände.

Modellbauklub aus Basel, Familie aus dem Aargau, Publikum bunt gemischt

Eher männlich, eher älter, aber doch eine bunt gemischte Truppe ist es. Ein paar ältere Männer etwa geben sich als Modellbauklub aus Basel zu erkennen, der in seiner Freizeit Militärschiffe nachbaut. Eine junge Familie kam aus dem Aargau für eine Wanderung auf den Gottschalkenberg.

Letztere staunt etwa über den technischen Fortschritt, als Guide Räber in der Kontrollstelle erklärt, dass gewisse Computer über eine Speicherkapazität von gerade mal 20 Megabyte verfügten. «Wir befinden uns im Zeitalter der Mondlandung!»

Hier sass der Chef: Die Kontrollstelle kümmerte sich um einen funktionierende Infrastruktur, erzählt Guide Roland Räber. Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 11. Juni 2022)

Während der damaligen Wiederholungskurse war der Einsatzraum durchgehend besetzt. Sowohl Guide Räber als auch Stiftungsrat Meier hatten damals als leitende Einsatzoffiziere die Verantwortung inne. Deshalb erstaunt es nicht, dass sie sich mit den vielen farbigen Knöpfen an den Konsolen noch immer auskennen.

Neben dem Besuch der mächtigen Radareinheit gehört die Besichtigung von vier originalen Lenkwaffen auf dem freien Gelände zu den Höhepunkten der rund zweieinhalbstündigen Führung. Die 8,5 Meter langen Kolosse sind allesamt gegen Osten ausgerichtet, woher man damals den Feind erwartete.

Das Radar diente zur Erkennung und zur Lenkung der abgeschossenen Waffe. Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 11. Juni 2022)

Eine Drohne und eine neue Lenkwaffe

Aber was bringt der Öffentlichkeit ein solches Museum? «Bei uns kann man Militär- und Technikgeschichte hautnah erleben», sagt Rolf Meier. Zudem lasse sich so der Nachwelt zeigen, was jahrelang streng geheim war.

Was aber, wenn es niemanden mehr gibt, der damals noch Dienst geleistet hat und sich deswegen mit allen technischen Details der Lenkwaffe auskennt, so wie der 78-jährige Guide Räber? Rolf Meier verrät, dass die Sammlung nächstes Jahr erweitert werden soll: Um eine Drohne, auf die damals in England zu Trainingszwecken geschossen wurde. Zudem soll bald das ausgemusterte Lenkwaffensystem «Rapier» der Schweizer Armee einen Platz im Museum erhalten. Räber:

«Auf diese Weise erhoffen wir uns, langfristig zu dem Museum für Fliegerabwehr-Lenkwaffen zu werden.»

Finanziert wird der Unterhalt des Museums durch Einnahmen aus den Führungen sowie einen jährlichen Beitrag des Kantons von 10’000 Franken. Die Guides arbeiten ehrenamtlich und zeigen pro Jahr rund 800-1000 Interessierten die Lenkwaffenstellung.