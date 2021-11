Menzingen Das Schulhaus Ochsenmatt 2 soll saniert und erweitert werden Der Gemeinderat beantragt einen entsprechenden Projektierungskredit. Beim Schulhaus besteht dringender Handlungsbedarf. Auch im Hinblick auf ein mögliches Bevölkerungswachstum.

Neben dem Budget für das Jahr 2022, das mit einem Gewinn von 200'000 Franken rechnet, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Menzingen über zwei Kreditvorlagen zu befinden. Zum einen beantragt der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von 730'000 Franken zur Ausarbeitung eines Sanierungs- und Erweiterungsprojekts für das Schulhaus Ochsenmatt 2. Zum anderen wird ein Kredit von 330'000 Franken als Gemeindebeitrag an den Kanalisationsanschluss Mangeli beantragt.

Das Schulhaus Ochsenmatt 2 in Menzingen soll erweitert und saniert werden. Bild: Maria Schmid (15. November 2021)

Laut Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 24. November (20 Uhr, Zentrum Schützenmatt) bestehe für das Schulhaus Ochsenmatt 2 dringender Handlungsbedarf. Das Gebäude wurde 1983 erbaut und bisher nicht umfassend saniert. Grosser Instandsetzungsbedarf bestehe vor allem bei der Gebäudehülle, beim Innenausbau sowie bei den Sanitäranlagen. Ausserdem müsse, um die Hindernisfreiheit gewährleisten zu können, ein Lift eingebaut werden.

Schule rechnet mit höherem Raumbedarf

«Im aktuellen Schuljahr 2021/22 werden an der Sekundarschule Menzingen 91 Schülerinnen und Schüler in 6 Klassen von rund 20 Lehrpersonen unterrichtet. Unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und des Bevölkerungswachstums wird für den Zeitraum von 2030 bis 2040 mit rund 8 bis 9 Oberstufenklassen gerechnet», schreibt der Gemeinderat in der Vorlage. Dieses Wachstums sowie das Konzept Sek I plus, nach dem in Menzingen die Oberstufe unterrichtet wird, bedingen eine Erweiterung des bestehenden Schulraums.

Das in Menzingen angewendete Schulmodell sieht sogenannte Lernstudios vor. «Ein Lernstudio umfasst jeweils zwei zusammengelegte Klassenzimmer – sogenannte Offices – sowie drei Inputräume und die zugehörigen Gruppen- und Materialräume pro Jahrgang», steht weiter in der Vorlage. Als Grundlage für die weitere Planung sei in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde Menzingen und der Schulleitung der Sekundarstufe I ein Raumprogramm für den Soll-Bedarf der Sekundarschule erarbeitet worden. Dabei sei erkannt worden, dass auf der Schulanlage Ochsenmatt insgesamt drei Lernstudios bereitgestellt werden müssen, um den Raumbedarf für die Sekundarstufe I abdecken zu können.

Unterricht in einem Provisorium

Gerechnet wird mit Kosten von insgesamt 6,35 Millionen Franken. Für die Projektierung wird ein Kredit von 730'000 Franken beantragt. Momentan wird vorgesehen, ein separates Provisorium am Standort alter Werkhof (Marianum) während der Ausführung einzurichten. Die Kosten wie auch die Vorlage hierzu werden gemäss Gemeinderat in einem separaten Geschäft zu einem späteren Zeitpunkt behandelt und beantragt.

Die Alternative-Die Grünen Menzingen sind mit allen Geschäften des Gemeinderates einverstanden. «Die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Ochsenmatt beurteilen wir als sehr dringlich, um nicht zu sagen, lange vernachlässigt. Wir unterstützen den Projektierungskredit, wie auch die vorliegende Planung aus der Machbarkeitsstudie», schreibt Präsidentin Marianne Aepli auf Anfrage.

«Die Mitglieder der SVP empfehlen, anlässlich der Gemeindeversammlung dem Protokoll sowie dem Kreditbegehren für die Projektierung der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Ochsenmatt 2 zuzustimmen», teilt Kantonsratsvizepräsident und Präsident der SVP-Ortssektion Karl Nussbaumer mit. Bei der SVP löste die Schaffung einer weiteren Stelle im Bauamt Diskussionen aus.

Die Mitte Menzingen unterstützt den Gemeinderat im Begehren, das Schulhaus Ochsenmatt 2 voranzutreiben. «Die geplante Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Ochsenmatt 2 wurde erkannt und die Zustimmung zum Projektierungskredit beschlossen», schreibt Mitte-Präsident Othmar Trinkler auf Anfrage. Kritik löste beim Budget 2022 die Schaffung einer weiteren Stelle im Bauamt aus.

«Die Kreditbegehren, Sanierung Ochsenmatt 2, Kanalisation und Anschluss Mangeli waren unbestritten, auch wenn es bei einem Rahmenkredit (Kanalisation) eigentlich nicht zu Zusatzkrediten kommen sollte, ohne gute Begründung», teilt Kantonsrat und Präsident der FDP Menzingen, Thomas Magnusson mit. Auch sie stellt sich Fragen zur Pensenaufstockung im Bauamt.